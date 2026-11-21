Alexander Zverev 2 - 0 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Final Stage (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de noviembre de 2026.





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Alexander Zverev se ha proclamado campeón del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals, que se disputa en pista dura en Turin, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 7-6, 6-4 en 1 hora y 25 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, lo que llevó a un desempate que Zverev ganó 7-6. No hubo quiebres de servicio en este set. Zverev tuvo un 1st Serve Percentage del 76% y ganó el 82% de sus puntos de servicio. En el segundo set, Zverev logró romper el servicio de Medvedev en el séptimo juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-4. Zverev tuvo un 1st Serve Percentage del 73% y ganó el 70% de sus puntos de servicio en este set.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



