Alexander Zverev 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a la final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al alemán Alexander Zverev por la vía rápida (6-1, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 21 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - Jannik Sinner comenzó sirviendo y mantuvo su servicio. Rompió el servicio de Alexander Zverev en el segundo juego, mantuvo el suyo en el tercero y volvió a romper el servicio de Zverev en el cuarto juego, estableciendo un marcador de 0-4. Zverev logró romper el servicio de Sinner en el quinto juego, pero Sinner respondió rompiendo nuevamente el servicio de Zverev en el sexto juego. Finalmente, Sinner mantuvo su servicio en el séptimo juego para cerrar el set 1-6. - **Set 2:** - En el segundo set, Sinner rompió el servicio de Zverev en el primer juego. Zverev respondió rompiendo el servicio de Sinner en el segundo juego, igualando el marcador a 1-1. Los siguientes juegos alternaron con ambos jugadores rompiendo mutuamente sus servicios hasta llegar a un marcador de 4-4. Sinner rompió el servicio de Zverev en el noveno juego y luego mantuvo su servicio para ganar el set 4-6. **Estadísticas destacadas:** - **Jannik Sinner:** - 1st Serve Percentage: 60% - 1st Serve Points Won: 22 - 2nd Serve Points Won: 12 - Total Points Won: 60 - **Alexander Zverev:** - 1st Serve Percentage: 61% - 1st Serve Points Won: 9 - 2nd Serve Points Won: 12 - Total Points Won: 33 Jannik Sinner avanzó a la final después de un partido con múltiples quiebres de servicio, demostrando un sólido rendimiento tanto en el servicio como en el retorno.



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