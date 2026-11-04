Alexander Zverev 0 - 2 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura bajo techo, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 7-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un desempate. Lorenzo Musetti ganó el tie-break por 7-5, llevándose el set 7-6. No hubo quiebres de servicio en este set, destacando la efectividad de ambos jugadores al mantener su saque. En el segundo set, Musetti logró romper el servicio de Zverev en el tercer y séptimo juegos, lo que le permitió cerrar el set 6-2. Zverev no consiguió romper el servicio de Musetti en ninguna ocasión durante el partido. En términos de estadísticas de saque, Musetti tuvo un 1st Serve Percentage del 67% y ganó el 73% de sus puntos de servicio, mientras que Zverev tuvo un 1st Serve Percentage del 75% y ganó el 63% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



