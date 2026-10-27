Alexander Zverev 2 - 1 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Erste Bank Open en Viena, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Martin Landaluce por 2-1 sets (7-5, 3-6, 7-6) en un partido que duró aproximadamente 3 horas. En el primer set, Zverev logró romper el servicio de Landaluce en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set por 7-5. En el segundo set, Landaluce rompió el servicio de Zverev una vez y mantuvo todos sus juegos de servicio, llevándose el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, llegando a un desempate que Zverev ganó 13-11. En cuanto a las estadísticas de saque de Zverev, tuvo un 73% de primeros servicios, ganando el 53% de esos puntos. Además, logró 8 aces y cometió 4 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



