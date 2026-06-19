Alexander Zverev 2 - 0 Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al belga Raphael Collignon por la vía rápida con un resultado de 7-6, 7-6 en 1 hora y 56 minutos.
En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio sin conceder ningún break, llevando el set a un tie-break que Alexander Zverev ganó 7-6. En el segundo set, la situación fue similar, con ambos jugadores manteniendo su servicio y sin breaks, llevando nuevamente el set a un tie-break que Zverev también ganó 7-6.
Estadísticas de saque de Alexander Zverev:
- 1st Serve Percentage: 76%
- 1st Serve Points Won: 50 de 61 (82%)
- 2nd Serve Points Won: 15 de 19 (79%)
- Aces: 14
- Double Faults: 0
Estadísticas de saque de Raphael Collignon:
- 1st Serve Percentage: 73%
- 1st Serve Points Won: 53 de 66 (80%)
- 2nd Serve Points Won: 12 de 25 (48%)
- Aces: 14
- Double Faults: 5
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
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