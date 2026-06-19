Alexander Zverev 2 - 0 Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP)

Alexander Zverev 2 - 0 Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP)
Alexander Zverev 2 - 0 Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 junio 2026 16:52
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Madrid, 19 de junio de 2026.



***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al belga Raphael Collignon por la vía rápida con un resultado de 7-6, 7-6 en 1 hora y 56 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio sin conceder ningún break, llevando el set a un tie-break que Alexander Zverev ganó 7-6. En el segundo set, la situación fue similar, con ambos jugadores manteniendo su servicio y sin breaks, llevando nuevamente el set a un tie-break que Zverev también ganó 7-6. Estadísticas de saque de Alexander Zverev: - 1st Serve Percentage: 76% - 1st Serve Points Won: 50 de 61 (82%) - 2nd Serve Points Won: 15 de 19 (79%) - Aces: 14 - Double Faults: 0 Estadísticas de saque de Raphael Collignon: - 1st Serve Percentage: 73% - 1st Serve Points Won: 53 de 66 (80%) - 2nd Serve Points Won: 12 de 25 (48%) - Aces: 14 - Double Faults: 5

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***

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