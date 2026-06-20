Alexander Zverev 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.





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Taylor Fritz ha avanzado a la final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 6-7, 6-4, 7-5 en un partido que duró 2 horas y 50 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples 'breaks', con Zverev finalmente llevándose el set en el tie-break por 7-6. Fritz logró romper el servicio de Zverev en el segundo set para ganarlo 6-4. En el tercer set, Fritz volvió a romper el servicio de Zverev en momentos clave, asegurando el set y el partido con un marcador de 7-5. Estadísticamente, Fritz tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y ganó el 76% de los puntos con su servicio. Además, logró 19 aces a lo largo del partido. Por su parte, Zverev tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos con su servicio, logrando 11 aces.



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