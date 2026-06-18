Alexander Zverev 2 - 0 Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al también alemán Yannick Hanfmann (6-3, 7-6) en 1 hora y 21 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró un break crucial en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tiebreak. Zverev se impuso en el tiebreak, ganando 7-4. A lo largo del partido, Zverev mostró solidez en su servicio con un 75% de primeros servicios y ganó el 85% de los puntos jugados con su primer servicio. Además, logró 9 aces y cometió solo 1 doble falta.



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