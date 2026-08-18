Alexandra Eala 1 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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Amanda Anisimova ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a Alexandra Eala por 4-6, 6-4, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 27 minutos. En el primer set, Alexandra Eala se impuso 6-4, logrando dos quiebres de servicio cruciales en los juegos 8 y 10, mientras que Amanda Anisimova consiguió un quiebre en el juego 7. En el segundo set, Amanda Anisimova igualó el marcador al ganar 6-4, con un quiebre decisivo en el juego 7. Finalmente, en el tercer set, Anisimova dominó con un marcador de 6-2, logrando tres quiebres en los juegos 3, 5 y 7. En cuanto a las estadísticas de servicio, Amanda Anisimova tuvo un 1st Serve Percentage de 63% y ganó el 58% de sus puntos de servicio en total, mientras que Alexandra Eala tuvo un 1st Serve Percentage de 61% y ganó el 54% de sus puntos de servicio en total.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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