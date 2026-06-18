Alexandra Eala 2 - 0 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.





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La tenista filipina Alexandra Eala ha avanzado a los cuartos de final del torneo de hierba Court Championships en Berlín, de categoría WTA 500, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 7-5, 6-4 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Alexandra Eala logró tres quiebres de servicio, mientras que Elena Rybakina consiguió dos. El set terminó 7-5 a favor de Eala. En el segundo set, Eala rompió el servicio de Rybakina una vez, asegurando el set con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexandra Eala tuvo un porcentaje de primer servicio del 67%, ganando el 53% de los puntos totales. Además, Eala cometió 3 dobles faltas y logró 3 aces durante el partido.



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