Alexei Popyrin 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP)

El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alexei Popyrin (6-3, 7-5) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Sinner y su capacidad para aprovechar los momentos clave para realizar 'breaks'. En el primer set, Sinner mostró su dominio manteniendo su servicio y consiguiendo un 'break' que le permitió cerrar el set por 6-3. La segunda manga fue más disputada, con ambos tenistas manteniendo sus servicios hasta el décimo juego, donde Sinner logró romper el servicio de Popyrin para finalmente llevarse el set por 7-5 y con ello el partido. Las estadísticas de saque de Jannik Sinner reflejaron su eficacia, con un alto porcentaje de primeros servicios y una sólida actuación en puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio, lo que fue clave para su victoria y avance en el torneo.



