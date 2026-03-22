Alycia Parks 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Alycia Parks por la vía rápida (6-3, 6-0, 6-1) en un partido que destacó por la efectividad en el servicio de Gauff y su habilidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. A lo largo del encuentro, Gauff mostró una sólida actuación en su servicio, lo que le permitió mantener una ventaja consistente sobre Parks. En el primer set, Gauff logró romper el servicio de Parks en dos ocasiones, lo que le ayudó a asegurar el set por 6-3. La tendencia continuó en el segundo set, donde Gauff dominó completamente, ganando el set por 6-0. En el tercer set, Gauff mantuvo su dominio, cerrando el partido con un contundente 6-1. Las estadísticas de saque de Gauff fueron impresionantes, con un total de 6 aces a lo largo del partido y una alta tasa de efectividad en sus primeros servicios. Además, su capacidad para convertir puntos de quiebre fue crucial para su victoria, demostrando su fortaleza mental y técnica en momentos clave del partido. Con esta victoria, Gauff avanza a los octavos de final del Miami Open, donde buscará continuar su excelente forma para avanzar aún más en el torneo. Su rendimiento hasta ahora la establece como una de las favoritas para llegar a las etapas finales del campeonato.



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