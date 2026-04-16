Alycia Parks 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida bajo techo en Stuttgart, tras ganar a la estadounidense Alycia Parks por 7-6, 6-3 en 1 hora y 36 minutos. En el primer set, ambos jugadores tuvieron dificultades para mantener su servicio, con un total de cinco quiebres (breaks). Mirra Andreeva logró romper el servicio de Alycia Parks en tres ocasiones, mientras que Parks rompió el servicio de Andreeva dos veces. El set se decidió en un tie-break, que Andreeva ganó 7-3. En el segundo set, Mirra Andreeva comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Alycia Parks en el segundo juego. Aunque Parks recuperó un quiebre en el tercer juego, Andreeva volvió a romper en el quinto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio, Mirra Andreeva tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando 26 de 36 puntos con su primer saque. También logró 4 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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