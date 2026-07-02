Amanda Anisimova 2 - 1 Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la estadounidense Sofia Kenin por 6-2, 4-6, 7-6(3) en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Amanda Anisimova dominó con un marcador de 6-2, logrando tres quiebres de servicio sobre Sofia Kenin. Anisimova mostró una sólida actuación en su servicio, con un 68% de primeros servicios y ganando el 51% de los puntos con su primer saque. El segundo set fue más competitivo, con Kenin llevándose el set 6-4. Kenin logró un quiebre crucial en el quinto juego, manteniendo su servicio en los juegos siguientes para asegurar el set. El tercer set fue muy disputado, llegando a un desempate después de que ambas jugadoras intercambiaran quiebres de servicio. Anisimova se impuso en el tie-break 7-6(3), asegurando su victoria y el pase a la siguiente ronda. En este set, Anisimova mantuvo un 67% de primeros servicios y ganó el 64% de los puntos con su saque.



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