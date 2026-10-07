Ann Li 0 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Ann Li por 6-2, 6-3 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Elina Svitolina logró romper el servicio de Ann Li en tres ocasiones, mientras que Ann Li solo consiguió un break. Svitolina mantuvo su servicio en tres juegos, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Svitolina continuó con un fuerte desempeño, rompiendo el servicio de Li en dos ocasiones. Ann Li logró mantener su servicio en tres juegos, pero no fue suficiente para revertir el resultado, ya que Svitolina se llevó el set por 6-3. En cuanto a estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage del 62% y ganó el 57% de los puntos jugados con su servicio. Ann Li, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 61% y ganó el 49% de los puntos jugados con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



