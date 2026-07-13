Anna Bondar 2 - 0 Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de julio de 2026.





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La tenista húngara Anna Bondar ha avanzado a los octavos de final del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Sara Sorribes Tormo por 7-5, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 8 minutos. Durante el primer set, Anna Bondar logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, mientras que Sara Sorribes Tormo consiguió dos 'breaks'. En el segundo set, Bondar volvió a romper el servicio de Sorribes Tormo en tres ocasiones, mientras que Sorribes Tormo logró dos 'breaks'. En cuanto a las estadísticas de saque, Anna Bondar tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos totales. No cometió dobles faltas ni logró aces durante el partido. Por otro lado, Sara Sorribes Tormo tuvo un 80% de efectividad en su primer servicio, ganando el 47% de los puntos totales, con 2 dobles faltas y 1 ace.



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