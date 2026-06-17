Argentina 3 - 0 Argelia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Argentina ha ganado este miércoles por 3-0 a Argelia en el partido de la fase de grupos del Mundial, disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. El conjunto sudamericano mostró su efectividad de cara al gol, con Lionel Messi como protagonista indiscutible al anotar un hat-trick. El primer gol llegó en el minuto 17, tras un pase de Rodrigo De Paul. A pesar de que Argelia tuvo más posesión del balón, no logró concretar sus oportunidades y vio cómo un gol de Fares Chaibi fue anulado por el VAR en el minuto 9 por fuera de juego. Messi aumentó la ventaja en el minuto 60 y selló el marcador en el 76, con una asistencia de Nico González. A pesar de los intentos de Argelia, el equipo no pudo superar la defensa argentina ni el portero Emiliano Martínez, quien mantuvo su portería a cero.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARGENTINA 3 - ARGELIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, min.46), Cristian Romero (Nicolas Otamendi, min.80), Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada (Nico Gonzalez, min.55); Lionel Messi (Nico Paz, min.80), Lautaro Martinez (Julian Alvarez, min.55).



ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui (Houssem Aouar, min.64), Nabil Bentaleb (Ramiz Zerrouki, min.82), Anis Hadj Moussa (Riyad Mahrez, min.64), Ibrahim Maza (Adil Boulbina, min.82), Fares Chaibi, Amine Gouiri (Mohamed Amoura, min.64).



--GOLES.

1-0, min.17: Lionel Messi (Rodrigo De Paul) .

2-0, min.60: Lionel Messi.

3-0, min.76: Lionel Messi (Nico Gonzalez) .

Gol anulado a Fares Chaibi del Algeria en el minuto 8 .





--ÁRBITRO.

Szymon Marciniak, asistido en las bandas por Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, en el VAR: Tomasz Kwiatkowski y Dennis Higler. por parte de ARGENTINA. por parte de ARGELIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.8: ¡G O O O O O O O L de Argelia! Marca Fares Chaibi.



Min.9: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Argelia.



Min.9: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Argelia por fuera de juego.





--ESTADIO.

GEHA Field at Arrowhead Stadium (69.045 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Argentina Argelia Goles 3 0 Remates Fuera 3 4 Remates 9 7 Pases Totales 571 619 Corners 2 2 Faltas 13 8 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 0 3 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 85 119 Ataques Peligrosos 24 45 Centros 4 11 Saques de Banda 12 19 Saques de Portería 6 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 16 Paradas 0 3 Contra Golpes 7 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 3 1 2 Clasificado Austria 0 0 3 Tercero ¿? Jordania 0 0 4 Eliminado Argelia 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Últimos Resultados de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Últimos Resultados de Argelia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Próximos partidos de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/06/2026 19:00 World Cup Grp. J Argentina Austria 28/06/2026 04:00 World Cup Grp. J Jordan Argentina









-Próximos partidos de Argelia.

