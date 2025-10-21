Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Arsenal ha ganado este martes por 4-0 al Atlético de Madrid en el primer partido de la jornada 3 de la Champions, aprovechando los 'Gunners' la fragilidad defensiva de su rival. Los locales fueron superiores a lo largo de todo el encuentro y se adelantaron en el marcador en el minuto 57 con un gol de Gabriel, que recibió un pase de Declan Rice. Poco después, en el 64, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con una asistencia de Myles Lewis-Skelly. Ya en la segunda mitad, Viktor Gyoekeres anotó dos tantos más en los minutos 67 y 70, el segundo con una asistencia de Gabriel, para cerrar el abultado resultado a favor del Arsenal.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ARSENAL 4 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber (Ben White, min.83), William Saliba, Gabriel (Cristhian Mosquera, min.72), Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi (Christian Noergaard, min.72), Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze (Ethan Nwaneri, min.72), Gabriel Martinelli, Viktor Gyoekeres (Mikel Merino, min.83).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez (Alejandro Baena, min.63), David Hancko; Koke (Conor Gallagher, min.63), Nico Gonzalez (Matteo Ruggeri, min.63), Giuliano Simeone (Antoine Griezmann, min.72), Pablo Barrios; Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.72), Julian Alvarez.
--GOLES.
1-0, min.57: Gabriel (Declan Rice) .
2-0, min.64: Gabriel Martinelli (Myles Lewis-Skelly) .
3-0, min.67: Viktor Gyoekeres.
4-0, min.70: Viktor Gyoekeres (Gabriel) .
--ÁRBITRO.
Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Stefano Alassio, en el VAR: Daniele Chiffi y Jerome Brisard. Amonestó a Martin Zubimendi (min.38), por parte del ARSENAL. Amonestó a Jose Gimenez (min.33), Robin Le Normand (min.75), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Arsenal.
Min.31: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Arsenal!
--ESTADIO.
Emirates Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
|Arsenal
|Atlético de Madrid
|Goles
|4
|0
|Remates Fuera
|6
|7
|Remates
|18
|13
|Pases Totales
|235
|192
|Corners
|3
|4
|Faltas
|15
|10
|Posesión
|53%
|47%
|Tiros Bloqueados
|4
|5
|Fueras de Juego
|2
|0
|Tarjetas Amarillas
|1
|2
|Tarjetas Rojas
|0
|0
|Asistencias
|3
|0
|Ataques
|56
|33
|Ataques Peligrosos
|26
|13
|Centros
|18
|17
|Saques de Banda
|18
|18
|Saques de Portería
|8
|4
|Tratamientos
|0
|1
|Sustituciones
|5
|5
|Tiros de Falta
|10
|17
|Paradas
|1
|4
|Contra Golpes
|1
|0
-Clasificación Actual.
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Inter
|9
|3
|2
|Arsenal
|9
|3
|3
|Borussia Dortmund
|7
|3
|4
|Manchester City
|7
|3
|5
|Bayern Munich
|6
|2
|6
|Newcastle United
|6
|3
|7
|Real Madrid
|6
|2
|8
|Barcelona
|6
|3
|9
|Paris Saint-Germain
|6
|2
|10
|Qarabag FK
|6
|2
|11
|Tottenham Hotspur
|4
|2
|12
|Marseille
|3
|2
|13
|Club Brugge
|3
|2
|13
|Sporting CP
|3
|2
|15
|Eintracht Frankfurt
|3
|2
|16
|Liverpool
|3
|2
|17
|Atlético
|3
|3
|18
|Chelsea
|3
|2
|19
|SSC Napoli
|3
|2
|20
|Galatasaray
|3
|2
|21
|Atalanta
|3
|2
|22
|Union St.Gilloise
|3
|3
|23
|Juventus
|2
|2
|24
|Bodoe/Glimt
|2
|2
|25
|Bayer Leverkusen
|2
|2
|26
|Pafos FC
|2
|3
|27
|PSV Eindhoven
|1
|2
|28
|Monaco
|1
|2
|29
|Slavia Prague
|1
|2
|29
|Villarreal
|1
|3
|31
|FC Koebenhavn
|1
|3
|32
|Olympiacos
|1
|3
|33
|Kairat Almaty
|1
|3
|34
|Benfica
|0
|3
|35
|Athletic Bilbao
|0
|2
|36
|Ajax
|0
|2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|21/10/2025
|Champions
|Arsenal
|4-0
|Atlético
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|01/10/2025
|Champions
|Arsenal
|2-0
|Olympiacos
|16/09/2025
|Champions
|Athletic Bilbao
|0-2
|Arsenal
|07/05/2025
|Champions
|Paris Saint-Germain
|2-1
|Arsenal
|29/04/2025
|Champions
|Arsenal
|0-1
|Paris Saint-Germain
|16/04/2025
|Champions
|Real Madrid
|1-2
|Arsenal
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|18/10/2025
|LaLiga
|Atlético
|1-0
|Osasuna
|05/10/2025
|LaLiga
|Celta
|1-1
|Atlético
|30/09/2025
|Champions
|Atlético
|5-1
|Eintracht Frankfurt
|27/09/2025
|LaLiga
|Atlético
|5-2
|Real Madrid
|24/09/2025
|LaLiga
|Atlético
|3-2
|Rayo
-Próximos partidos del Arsenal.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|04/11/2025 18:45
|Champions
|Slavia Prague
|Arsenal
|26/11/2025 21:00
|Champions
|Arsenal
|Bayern Munich
|10/12/2025 21:00
|Champions
|Club Brugge
|Arsenal
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|27/10/2025 21:00
|LaLiga
|Betis
|Atlético
|01/11/2025 16:15
|LaLiga
|Atlético
|Sevilla
|04/11/2025 21:00
|Champions
|Atlético
|Union St.Gilloise