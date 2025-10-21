Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions- EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 21 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Arsenal ha ganado este martes por 4-0 al Atlético de Madrid en el primer partido de la jornada 3 de la Champions, aprovechando los 'Gunners' la fragilidad defensiva de su rival. Los locales fueron superiores a lo largo de todo el encuentro y se adelantaron en el marcador en el minuto 57 con un gol de Gabriel, que recibió un pase de Declan Rice. Poco después, en el 64, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con una asistencia de Myles Lewis-Skelly. Ya en la segunda mitad, Viktor Gyoekeres anotó dos tantos más en los minutos 67 y 70, el segundo con una asistencia de Gabriel, para cerrar el abultado resultado a favor del Arsenal.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARSENAL 4 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber (Ben White, min.83), William Saliba, Gabriel (Cristhian Mosquera, min.72), Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi (Christian Noergaard, min.72), Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze (Ethan Nwaneri, min.72), Gabriel Martinelli, Viktor Gyoekeres (Mikel Merino, min.83).

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez (Alejandro Baena, min.63), David Hancko; Koke (Conor Gallagher, min.63), Nico Gonzalez (Matteo Ruggeri, min.63), Giuliano Simeone (Antoine Griezmann, min.72), Pablo Barrios; Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.72), Julian Alvarez.

--GOLES.

1-0, min.57: Gabriel (Declan Rice) .

2-0, min.64: Gabriel Martinelli (Myles Lewis-Skelly) .

3-0, min.67: Viktor Gyoekeres.

4-0, min.70: Viktor Gyoekeres (Gabriel) .



--ÁRBITRO.

Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Stefano Alassio, en el VAR: Daniele Chiffi y Jerome Brisard. Amonestó a Martin Zubimendi (min.38), por parte del ARSENAL. Amonestó a Jose Gimenez (min.33), Robin Le Normand (min.75), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Arsenal.

Min.31: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Arsenal!



--ESTADIO.

Emirates Stadium

-Estadísticas del partido.

Estadística Arsenal Atlético de Madrid Goles 4 0 Remates Fuera 6 7 Remates 18 13 Pases Totales 235 192 Corners 3 4 Faltas 15 10 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 56 33 Ataques Peligrosos 26 13 Centros 18 17 Saques de Banda 18 18 Saques de Portería 8 4 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 17 Paradas 1 4 Contra Golpes 1 0





-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Inter 9 3 2 Arsenal 9 3 3 Borussia Dortmund 7 3 4 Manchester City 7 3 5 Bayern Munich 6 2 6 Newcastle United 6 3 7 Real Madrid 6 2 8 Barcelona 6 3 9 Paris Saint-Germain 6 2 10 Qarabag FK 6 2 11 Tottenham Hotspur 4 2 12 Marseille 3 2 13 Club Brugge 3 2 13 Sporting CP 3 2 15 Eintracht Frankfurt 3 2 16 Liverpool 3 2 17 Atlético 3 3 18 Chelsea 3 2 19 SSC Napoli 3 2 20 Galatasaray 3 2 21 Atalanta 3 2 22 Union St.Gilloise 3 3 23 Juventus 2 2 24 Bodoe/Glimt 2 2 25 Bayer Leverkusen 2 2 26 Pafos FC 2 3 27 PSV Eindhoven 1 2 28 Monaco 1 2 29 Slavia Prague 1 2 29 Villarreal 1 3 31 FC Koebenhavn 1 3 32 Olympiacos 1 3 33 Kairat Almaty 1 3 34 Benfica 0 3 35 Athletic Bilbao 0 2 36 Ajax 0 2





-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético







-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal 07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal 29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain 16/04/2025 Champions Real Madrid 1-2 Arsenal







-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo







-Próximos partidos del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/11/2025 18:45 Champions Slavia Prague Arsenal 26/11/2025 21:00 Champions Arsenal Bayern Munich 10/12/2025 21:00 Champions Club Brugge Arsenal







-Próximos partidos del Atlético de Madrid.