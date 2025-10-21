Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions- EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 21 octubre 2025 22:54

Madrid, 21 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Arsenal ha ganado este martes por 4-0 al Atlético de Madrid en el primer partido de la jornada 3 de la Champions, aprovechando los 'Gunners' la fragilidad defensiva de su rival. Los locales fueron superiores a lo largo de todo el encuentro y se adelantaron en el marcador en el minuto 57 con un gol de Gabriel, que recibió un pase de Declan Rice. Poco después, en el 64, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con una asistencia de Myles Lewis-Skelly. Ya en la segunda mitad, Viktor Gyoekeres anotó dos tantos más en los minutos 67 y 70, el segundo con una asistencia de Gabriel, para cerrar el abultado resultado a favor del Arsenal.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARSENAL 4 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber (Ben White, min.83), William Saliba, Gabriel (Cristhian Mosquera, min.72), Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi (Christian Noergaard, min.72), Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze (Ethan Nwaneri, min.72), Gabriel Martinelli, Viktor Gyoekeres (Mikel Merino, min.83).

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez (Alejandro Baena, min.63), David Hancko; Koke (Conor Gallagher, min.63), Nico Gonzalez (Matteo Ruggeri, min.63), Giuliano Simeone (Antoine Griezmann, min.72), Pablo Barrios; Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.72), Julian Alvarez.

--GOLES.
1-0, min.57: Gabriel (Declan Rice) .
2-0, min.64: Gabriel Martinelli (Myles Lewis-Skelly) .
3-0, min.67: Viktor Gyoekeres.
4-0, min.70: Viktor Gyoekeres (Gabriel) .


--ÁRBITRO.
Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Stefano Alassio, en el VAR: Daniele Chiffi y Jerome Brisard. Amonestó a Martin Zubimendi (min.38), por parte del ARSENAL. Amonestó a Jose Gimenez (min.33), Robin Le Normand (min.75), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Arsenal.

Min.31: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Arsenal!


--ESTADIO.
Emirates Stadium

-Estadísticas del partido.


Estadística Arsenal Atlético de Madrid
Goles 4 0
Remates Fuera 6 7
Remates 18 13
Pases Totales 235 192
Corners 3 4
Faltas 15 10
Posesión 53% 47%
Tiros Bloqueados 4 5
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 0
Ataques 56 33
Ataques Peligrosos 26 13
Centros 18 17
Saques de Banda 18 18
Saques de Portería 8 4
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 17
Paradas 1 4
Contra Golpes 1 0


-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Inter 9 3
2 Arsenal 9 3
3 Borussia Dortmund 7 3
4 Manchester City 7 3
5 Bayern Munich 6 2
6 Newcastle United 6 3
7 Real Madrid 6 2
8 Barcelona 6 3
9 Paris Saint-Germain 6 2
10 Qarabag FK 6 2
11 Tottenham Hotspur 4 2
12 Marseille 3 2
13 Club Brugge 3 2
13 Sporting CP 3 2
15 Eintracht Frankfurt 3 2
16 Liverpool 3 2
17 Atlético 3 3
18 Chelsea 3 2
19 SSC Napoli 3 2
20 Galatasaray 3 2
21 Atalanta 3 2
22 Union St.Gilloise 3 3
23 Juventus 2 2
24 Bodoe/Glimt 2 2
25 Bayer Leverkusen 2 2
26 Pafos FC 2 3
27 PSV Eindhoven 1 2
28 Monaco 1 2
29 Slavia Prague 1 2
29 Villarreal 1 3
31 FC Koebenhavn 1 3
32 Olympiacos 1 3
33 Kairat Almaty 1 3
34 Benfica 0 3
35 Athletic Bilbao 0 2
36 Ajax 0 2


-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético



-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain
16/04/2025 Champions Real Madrid 1-2 Arsenal



-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo



-Próximos partidos del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/11/2025 18:45 Champions Slavia Prague Arsenal
26/11/2025 21:00 Champions Arsenal Bayern Munich
10/12/2025 21:00 Champions Club Brugge Arsenal



-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/10/2025 21:00 LaLiga Betis Atlético
01/11/2025 16:15 LaLiga Atlético Sevilla
04/11/2025 21:00 Champions Atlético Union St.Gilloise
Contador