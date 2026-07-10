Arthur Fery 0 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de julio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2, 6-4 en 2 horas y 13 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, momento en el que Zverev se impuso en el tie-break, ganando 7-6. En el segundo set, Zverev consiguió dos breaks, rompiendo el servicio de Fery en los juegos 3 y 5, para llevarse el set 6-2. En el tercer set, Zverev logró un break crucial en el quinto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. Zverev mostró una sólida actuación en el saque, con un 72% de efectividad en su primer servicio y ganando el 78% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 9 aces y cometió solo 2 dobles faltas durante el partido.



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