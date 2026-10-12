Arthur Fils 0 - 2 Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.





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El tenista neerlandés Botic van de Zandschulp ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils por 7-5, 6-4 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Botic van de Zandschulp logró un break crucial en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set 7-5. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los primeros juegos, pero Botic van de Zandschulp consiguió otro break en el séptimo juego, manteniendo luego su servicio para ganar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Botic van de Zandschulp tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 55% de los puntos totales. Arthur Fils, por su parte, tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio y ganó el 47% de los puntos totales. Ambos jugadores lograron 6 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



