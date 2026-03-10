Arthur Fils 2 - 0 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista Arthur Fils ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al Felix Auger-Aliassime con un resultado de (6-3, 7-6) en 1 hora y 53 minutos. Arthur Fils mostró una sólida actuación en su servicio a lo largo del partido, manteniendo su saque en todos los juegos del primer set y logrando un quiebre temprano que le permitió tomar la delantera. Continuó con su dominio en el segundo set, aunque Auger-Aliassime logró mantenerse más competitivo, forzando el set a un tiebreak. Fils, sin embargo, logró imponerse en los momentos críticos para asegurar su victoria. En términos de estadísticas de saque, Arthur Fils logró un alto porcentaje de primeros servicios dentro, lo que fue clave para su éxito en el partido. Su capacidad para ganar puntos tanto en su primer como en su segundo servicio le permitió mantener la presión sobre su oponente y cerrar el partido a su favor. Con este resultado, Arthur Fils no solo avanza a la siguiente ronda del torneo sino que también demuestra su habilidad para competir en alto nivel en superficies duras, destacando su potencial como uno de los talentos emergentes en el circuito ATP.



