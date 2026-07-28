Arthur Fils 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de julio de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils por 7-6, 6-3 en 1 hora y 49 minutos. En el primer set, ambos jugadores lograron romper el servicio del oponente una vez, llevando el set a un desempate que ganó Rafael Jodar con un marcador de 7-5 en el tie-break. En el segundo set, Jodar logró romper el servicio de Fils en dos ocasiones, asegurando el set con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Arthur Fils tuvo un porcentaje de primer servicio del 67% y ganó el 64% de los puntos con su servicio. Por otro lado, Rafael Jodar tuvo un porcentaje de primer servicio del 51% y ganó el 68% de los puntos con su servicio. Ambos jugadores cometieron 3 dobles faltas, mientras que Fils logró 6 aces y Jodar 4.



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