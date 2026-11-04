Arthur Fils 2 - 0 Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura indoor, tras ganar al checo Tomas Machac por la vía rápida con un resultado de 6-3, 7-6 en 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Arthur Fils logró un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar ventaja y ganar el set por 6-3. Durante este set, Fils mantuvo su servicio en todos los juegos en los que sirvió. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break. Arthur Fils ganó el tie-break 7-4, asegurando así el set y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque de Arthur Fils, tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 75% de los puntos con su primer saque y el 66% con su segundo saque. Además, logró 5 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



