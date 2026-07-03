Arthur Rinderknech 1 - 3 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al francés Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(7-4) en 3 horas y 13 minutos. En el primer set, Djokovic logró un break crucial en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set 7-5. En el segundo set, Djokovic rompió el servicio de Rinderknech en el tercer juego y mantuvo su ventaja para ganar 6-4. El tercer set fue dominado por Rinderknech, quien consiguió dos breaks y se llevó el set 6-1. En el cuarto set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Djokovic se impuso 7-4 para cerrar el partido. Djokovic mostró un sólido rendimiento en el saque, con un 68% de primeros servicios y 14 aces a lo largo del partido.



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