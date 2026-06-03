Aryna Sabalenka 1 - 2 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de junio de 2026.





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La tenista rusa Diana Shnaider ha avanzado a las semifinales del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 3-6, 7-5, 6-0 en 2 horas y 12 minutos. En el primer set, Sabalenka logró romper el servicio de Shnaider en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Shnaider recuperó terreno, rompiendo el servicio de Sabalenka tres veces para ganar 7-5. En el tercer set, Shnaider dominó completamente, rompiendo el servicio de Sabalenka tres veces más y ganando el set por 6-0. En cuanto a las estadísticas de servicio, Sabalenka tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando el 47% de los puntos con su primer saque y el 11% con su segundo saque. Shnaider, por su parte, tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio, ganando el 32% de los puntos con su primer saque y el 13% con su segundo saque.



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