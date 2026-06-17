Aryna Sabalenka 2 - 0 Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los cuartos de final del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-4, 6-4. En el primer set, Sabalenka logró un 'break' crucial en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4 al mantener su servicio en el siguiente juego. En el segundo set, Sabalenka rompió el servicio de Alexandrova en el primer juego, aunque Alexandrova recuperó el 'break' inmediatamente. Sin embargo, Sabalenka volvió a romper el servicio en el quinto juego y mantuvo su ventaja para ganar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 71% de los puntos jugados con su primer saque y el 58% de los puntos totales.



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