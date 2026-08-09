Aryna Sabalenka 1 - 2 Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de agosto de 2026.





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Ekaterina Alexandrova ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open de Toronto, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 7-6, 4-6, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 29 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks', pero finalmente Ekaterina Alexandrova se impuso en el tie-break por 7-6. En el segundo set, Aryna Sabalenka logró mantener su servicio en todos los juegos, rompiendo el servicio de Alexandrova en una ocasión para ganar el set 6-4. En el tercer set, Alexandrova logró romper el servicio de Sabalenka tres veces, mientras que Sabalenka rompió el servicio de Alexandrova dos veces, lo que permitió a Alexandrova cerrar el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexandrova tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su primer saque y el 49% con el segundo. Sabalenka, por su parte, tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 61% de los puntos con su primer saque y el 49% con el segundo. Ambos jugadores cometieron 7 dobles faltas.



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