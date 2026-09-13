Aryna Sabalenka 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de septiembre de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina se ha proclamado campeona del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura en New York (USA), tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7, 6-2 en 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Elena Rybakina logró un break crucial en el quinto juego, rompiendo el servicio de Aryna Sabalenka para llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Sabalenka respondió con fuerza, consiguiendo un break en el último juego para ganar 7-5. En el set decisivo, Rybakina rompió el servicio de Sabalenka en dos ocasiones, en el tercer y séptimo juego, asegurando el set y el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Aryna Sabalenka tuvo un 58% de efectividad en el primer servicio, ganando el 61% de los puntos con su primer saque y cometiendo 3 dobles faltas. Por otro lado, Elena Rybakina tuvo un 48% de efectividad en el primer servicio, ganando el 71% de los puntos con su primer saque y cometiendo 4 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



