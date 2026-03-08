Aryna Sabalenka 2 - 0 Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rumana Jaqueline Cristian (6-4, 6-1) en el encuentro. Este partido correspondía a los dieciseisavos de final, lo que significa que Sabalenka ahora se prepara para la siguiente ronda en este evento prestigioso celebrado en Indian Wells (USA). Durante el partido, Sabalenka demostró una notable eficacia en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios dentro y logrando una ventaja significativa en puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio. Además, su capacidad para capitalizar las oportunidades de quiebre fue crucial para asegurar su victoria. Por otro lado, Cristian luchó por encontrar consistencia en su juego, lo que se reflejó en un menor porcentaje de puntos ganados en su servicio y dificultades para defender los puntos de quiebre. En resumen, la sólida actuación de Aryna Sabalenka le permitió avanzar con confianza a los octavos de final del BNP Paribas Open, dejando atrás a Jaqueline Cristian por la vía rápida.



