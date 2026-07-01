Aryna Sabalenka 2 - 0 McCartney Kessler: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la estadounidense McCartney Kessler por 6-1, 7-6 en 1 hora y 36 minutos. En el primer set, Sabalenka mostró un dominio claro al romper el servicio de Kessler en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. Durante este set, Sabalenka mantuvo su servicio en todos los juegos que sirvió. En el segundo set, el partido fue más disputado. Kessler logró romper el servicio de Sabalenka una vez, pero Sabalenka respondió con dos 'breaks'. El set se decidió en un 'tie-break', donde Sabalenka se impuso por 11-9. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 37% de los puntos con su primer saque y el 14% con el segundo. Además, logró 7 aces y cometió 2 dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



