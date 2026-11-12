Aryna Sabalenka 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group B (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a la siguiente fase del torneo WTA Finals, que se disputa en Indian Wells, en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la bielorrusa Aryna Sabalenka con un resultado de 6-4, 6-0 en una hora y dos minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró un break en el cuarto juego para adelantarse 3-1, pero Mirra Andreeva respondió con tres breaks consecutivos en los juegos 7, 9 y 10, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Andreeva dominó completamente, rompiendo el servicio de Sabalenka en los juegos 1, 3 y 5, y manteniendo su servicio en todos los juegos para cerrar el set 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 1st Serve Percentage de 65% y ganó 15 de 30 puntos con su primer servicio, mientras que Andreeva tuvo un 1st Serve Percentage de 62% y ganó 20 de 24 puntos con su primer servicio. Andreeva también destacó en los puntos de retorno, ganando el 59% de ellos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



