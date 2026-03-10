Aryna Sabalenka 2 - 0 Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka con un resultado de (6-2, 6-4) en Indian Wells (USA). Aryna Sabalenka demostró una sólida actuación durante el partido, manteniendo un alto porcentaje de primer servicio del 75% y logrando un total de 8 aces. Además, fue efectiva en los momentos críticos, salvando 2 de los 3 puntos de break en contra y convirtiendo 3 de las oportunidades de break a su favor. Su dominio en el servicio se reflejó también en la efectividad de sus puntos ganados en el primer servicio, alcanzando un 32 sobre 42 posibles, y en el segundo servicio, donde ganó 7 de 14. En total, Sabalenka ganó el 70% de los puntos jugados en su servicio y el 46% de los puntos en los juegos al resto, lo que le permitió cerrar el partido en dos sets directos y avanzar a la siguiente ronda del torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###