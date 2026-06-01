Aryna Sabalenka 2 - 0 Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka por 7-5, 6-3 en 1 hora y 28 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró dos quiebres de servicio, mientras que Naomi Osaka consiguió uno. El set terminó 7-5 a favor de Sabalenka. En el segundo set, Sabalenka volvió a quebrar el servicio de Osaka en dos ocasiones, llevándose el set 6-3. Sabalenka mostró un sólido desempeño en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 65% y ganando el 73% de los puntos con su primer saque. Además, conectó 11 aces durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###