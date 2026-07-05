Aryna Sabalenka 0 - 2 Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.





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La tenista japonesa Naomi Osaka ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-2, 7-6 en 1 hora y 27 minutos. En el primer set, Naomi Osaka logró romper el servicio de Aryna Sabalenka en dos ocasiones, en el tercer y quinto juego, lo que le permitió ganar el set por 6-2. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, forzando un desempate. Osaka se impuso en el tie-break con un marcador de 7-6, asegurando así su victoria en sets corridos. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 63% para Osaka, quien también logró 8 aces y cometió 1 doble falta. Aryna Sabalenka, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage de 55%, con 5 aces y 1 doble falta. Osaka ganó un total de 70 puntos durante el partido, mientras que Sabalenka ganó 57 puntos.



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