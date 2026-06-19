Aryna Sabalenka 2 - 1 Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a las semifinales del torneo hierba Court Championships de categoría WTA 500, que se disputa en Berlín (Germany) sobre superficie de hierba, tras ganar a la checa Nikola Bartunkova por 2-6, 7-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 23 minutos. En el primer set, Bartunkova dominó al romper el servicio de Sabalenka en tres ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Sabalenka logró recuperarse, rompiendo el servicio de Bartunkova dos veces y llevándose el set en el tiebreak por 7-6. En el tercer set, Sabalenka continuó con su buen rendimiento, rompiendo el servicio de Bartunkova en tres ocasiones para cerrar el set y el partido con un 6-4. Estadísticamente, Sabalenka tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 59% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 10 aces y cometió 8 dobles faltas. Por su parte, Bartunkova tuvo un 54% de efectividad en su primer servicio, con 8 aces y 7 dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###