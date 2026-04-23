Aryna Sabalenka 2 - 0 Peyton Stearns: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Peyton Stearns por 7-5, 6-3 en 1 hora y 36 minutos. En el primer set, Sabalenka y Stearns intercambiaron quiebres de servicio en los juegos 3 y 4. Sabalenka logró un quiebre crucial en el juego 12 para llevarse el set 7-5. En el segundo set, ambas jugadoras rompieron el servicio de la otra en los juegos 3 y 4 nuevamente. Sin embargo, Sabalenka consiguió un quiebre adicional en el juego 8, lo que le permitió cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 61% de los puntos con su servicio. Además, cometió 5 dobles faltas y logró 2 aces.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



