Ashlyn Krueger 0 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Elina Svitolina ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Ashlyn Krueger (6-4, 6-2) en Indian Wells (USA). En el primer set, Svitolina y Krueger intercambiaron 'breaks' al inicio, pero fue Svitolina quien logró imponerse con un 'break' adicional para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Svitolina mantuvo su dominio, logrando dos 'breaks' adicionales y cerrando el set por 6-2. Svitolina mostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio, lo que fue clave para su victoria por la vía rápida.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





