Athletic 0 - 2 Arsenal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en San Mames ante 51.059 espectadores, el Arsenal se llevó la victoria por 2-0 frente al Athletic, con goles en la segunda mitad que sellaron el resultado. El primer gol llegó en el minuto 72 por parte de Gabriel Martinelli, asistido por Leandro Trossard, quien más tarde, en el minuto 87, marcó el segundo gol, esta vez asistido por Martinelli, mostrando una notable coordinación entre ambos jugadores. El control del partido se vio reflejado en la posesión del balón, dominada por el Arsenal con un 62% frente al 38% del Athletic, y en el número de remates, donde el equipo visitante también llevó la delantera.
El árbitro Donatas Rumsas tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Mikel Jauregizar del Athletic, y a Declan Rice, Noni Madueke y Martin Zubimendi del Arsenal, manteniendo la disciplina en el campo sin que hubiera necesidad de recurrir a decisiones del VAR. La ausencia de incidencias VAR significativas indicó un partido donde las decisiones arbitrales no requirieron correcciones mayores, permitiendo que el juego fluyera con normalidad. La victoria posiciona al Arsenal con 3 puntos en la competición, alineándose con los líderes de la tabla y marcando un inicio prometedor en su campaña.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - ARSENAL 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro (Yuri Berchiche, min.68); Mikel Jauregizar, Mikel Vesga (Alejandro Rego, min.81), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Gorka Guruzeta, min.68), Robert Navarro (Unai Gomez, min.61), Inaki Williams.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori (Piero Hincapie, min.90+1); Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi; Noni Madueke (Christian Noergaard, min.90+1), Viktor Gyoekeres (Leandro Trossard, min.65), Eberechi Eze (Gabriel Martinelli, min.71).
--GOLES.
0-1, min.72: Gabriel Martinelli (Leandro Trossard) .
0-2, min.87: Leandro Trossard (Gabriel Martinelli) .
--ÁRBITRO.
Donatas Rumsas, asistido en las bandas por Aleksandr Radius y Dovydas Suziedelis, en el VAR: Pol van Boekel y Tomasz Kwiatkowski. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.85), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Declan Rice (min.7), Noni Madueke (min.85), Martin Zubimendi (min.90+1), por parte del ARSENAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames (51.059 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Arsenal
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 11
| 10
|Pases Totales
| 305
| 490
|Corners
| 2
| 2
|Faltas
| 18
| 15
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 90
| 91
|Ataques Peligrosos
| 36
| 50
|Centros
| 9
| 7
|Saques de Banda
| 18
| 16
|Saques de Portería
| 4
| 5
|Tratamientos
| 2
| 9
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 17
| 18
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|2
| Arsenal
| 3
| 1
|3
| Qarabag FK
| 3
| 1
|4
| Real Madrid
| 3
| 1
|5
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|6
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|7
| Juventus
| 1
| 1
|8
| Galatasaray
| 0
| 0
|8
| Inter
| 0
| 0
|8
| Olympiacos
| 0
| 0
|8
| Liverpool
| 0
| 0
|8
| Sporting CP
| 0
| 0
|8
| Eintracht Frankfurt
| 0
| 0
|8
| Bayern Munich
| 0
| 0
|8
| Monaco
| 0
| 0
|8
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|8
| SSC Napoli
| 0
| 0
|8
| Atlético
| 0
| 0
|8
| Newcastle United
| 0
| 0
|8
| Chelsea
| 0
| 0
|8
| Slavia Prague
| 0
| 0
|8
| Kairat Almaty
| 0
| 0
|8
| Bayer Leverkusen
| 0
| 0
|8
| Club Brugge
| 0
| 0
|8
| FC Koebenhavn
| 0
| 0
|8
| Bodoe/Glimt
| 0
| 0
|8
| Pafos FC
| 0
| 0
|8
| Manchester City
| 0
| 0
|8
| Atalanta
| 0
| 0
|8
| Ajax
| 0
| 0
|8
| Barcelona
| 0
| 0
|32
| Benfica
| 0
| 1
|33
| Marseille
| 0
| 1
|34
| Villarreal
| 0
| 1
|35
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|36
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| League
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|07/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-1
| Arsenal
|29/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 0-1
| Paris Saint-Germain
|16/04/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Arsenal
|08/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 3-0
| Real Madrid
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Athletic Bilbao
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Girona
|27/09/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Arsenal
| Olympiacos
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Arsenal
| Atlético
|04/11/2025 18:45
| Champions
| Slavia Prague
| Arsenal