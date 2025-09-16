Athletic 0 - 2 Arsenal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 2 Arsenal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League
Athletic 0 - 2 Arsenal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 23:19

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

En un encuentro disputado en San Mames ante 51.059 espectadores, el Arsenal se llevó la victoria por 2-0 frente al Athletic, con goles en la segunda mitad que sellaron el resultado. El primer gol llegó en el minuto 72 por parte de Gabriel Martinelli, asistido por Leandro Trossard, quien más tarde, en el minuto 87, marcó el segundo gol, esta vez asistido por Martinelli, mostrando una notable coordinación entre ambos jugadores. El control del partido se vio reflejado en la posesión del balón, dominada por el Arsenal con un 62% frente al 38% del Athletic, y en el número de remates, donde el equipo visitante también llevó la delantera. El árbitro Donatas Rumsas tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Mikel Jauregizar del Athletic, y a Declan Rice, Noni Madueke y Martin Zubimendi del Arsenal, manteniendo la disciplina en el campo sin que hubiera necesidad de recurrir a decisiones del VAR. La ausencia de incidencias VAR significativas indicó un partido donde las decisiones arbitrales no requirieron correcciones mayores, permitiendo que el juego fluyera con normalidad. La victoria posiciona al Arsenal con 3 puntos en la competición, alineándose con los líderes de la tabla y marcando un inicio prometedor en su campaña.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - ARSENAL 2 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro (Yuri Berchiche, min.68); Mikel Jauregizar, Mikel Vesga (Alejandro Rego, min.81), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Gorka Guruzeta, min.68), Robert Navarro (Unai Gomez, min.61), Inaki Williams.

ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori (Piero Hincapie, min.90+1); Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi; Noni Madueke (Christian Noergaard, min.90+1), Viktor Gyoekeres (Leandro Trossard, min.65), Eberechi Eze (Gabriel Martinelli, min.71).

--GOLES.
0-1, min.72: Gabriel Martinelli (Leandro Trossard) .
0-2, min.87: Leandro Trossard (Gabriel Martinelli) .


--ÁRBITRO.
Donatas Rumsas, asistido en las bandas por Aleksandr Radius y Dovydas Suziedelis, en el VAR: Pol van Boekel y Tomasz Kwiatkowski. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.85), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Declan Rice (min.7), Noni Madueke (min.85), Martin Zubimendi (min.90+1), por parte del ARSENAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
San Mames (51.059 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Athletic de Bilbao Arsenal
Goles 0 2
Remates Fuera 3 3
Remates 11 10
Pases Totales 305 490
Corners 2 2
Faltas 18 15
Posesión 38% 62%
Tiros Bloqueados 6 1
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 90 91
Ataques Peligrosos 36 50
Centros 9 7
Saques de Banda 18 16
Saques de Portería 4 5
Tratamientos 2 9
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 17 18
Paradas 4 2
Contra Golpes 4 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Union St.Gilloise 3 1
2 Arsenal 3 1
3 Qarabag FK 3 1
4 Real Madrid 3 1
5 Tottenham Hotspur 3 1
6 Borussia Dortmund 1 1
7 Juventus 1 1
8 Galatasaray 0 0
8 Inter 0 0
8 Olympiacos 0 0
8 Liverpool 0 0
8 Sporting CP 0 0
8 Eintracht Frankfurt 0 0
8 Bayern Munich 0 0
8 Monaco 0 0
8 Paris Saint-Germain 0 0
8 SSC Napoli 0 0
8 Atlético 0 0
8 Newcastle United 0 0
8 Chelsea 0 0
8 Slavia Prague 0 0
8 Kairat Almaty 0 0
8 Bayer Leverkusen 0 0
8 Club Brugge 0 0
8 FC Koebenhavn 0 0
8 Bodoe/Glimt 0 0
8 Pafos FC 0 0
8 Manchester City 0 0
8 Atalanta 0 0
8 Ajax 0 0
8 Barcelona 0 0
32 Benfica 0 1
33 Marseille 0 1
34 Villarreal 0 1
35 PSV Eindhoven 0 1
36 Athletic Bilbao 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions League Athletic Bilbao 0-2 Arsenal




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla




-Últimos Resultados del Arsenal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain
16/04/2025 Champions Real Madrid 1-2 Arsenal
08/04/2025 Champions Arsenal 3-0 Real Madrid




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/09/2025 21:00 LaLiga Valencia Athletic Bilbao
23/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Girona
27/09/2025 21:00 LaLiga Villarreal Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Arsenal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/10/2025 21:00 Champions Arsenal Olympiacos
21/10/2025 21:00 Champions Arsenal Atlético
04/11/2025 18:45 Champions Slavia Prague Arsenal


