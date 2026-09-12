Athletic 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Athletic y el Elche empataron este miércoles 1-1 en San Mamés, en un partido donde los locales dominaron en posesión y remates, pero no lograron concretar sus oportunidades. El encuentro se mantuvo sin goles en la primera mitad, aunque el Athletic reclamó un gol que fue revisado por el VAR sin cambios en la decisión arbitral. La segunda parte comenzó con un penalti a favor del Elche, convertido por Facundo Buonanotte en el minuto 50. A pesar de la ventaja, el Elche no pudo mantener el marcador, y en el minuto 79, un gol en propia puerta de Victor Chust igualó el partido. Nico Williams fue el jugador más participativo en el ataque del Athletic, pero no logró marcar la diferencia en el resultado final.
Con este empate, el Athletic se mantiene en la octava posición con 8 puntos en 5 partidos, mientras que el Elche sigue en la penúltima posición con 3 puntos en 5 encuentros. Aún quedan muchas jornadas por disputar, por lo que ambos equipos deberán mejorar sus resultados para alcanzar sus objetivos en la clasificación. El Barcelona lidera la tabla con 12 puntos y un partido menos, mientras que el Elche necesita sumar victorias para salir de los puestos de descenso. El partido no tuvo expulsiones, y ambos equipos terminaron con 11 jugadores en el campo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Johaneko Louisjean, min.65), Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.65), Benat Gerenabarrena, Robert Navarro (Alex Berenguer, min.72), Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.82).
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Javi Morcillo, Gonzalo Villar (Martim Neto, min.83), Tete Morente (Ruben Sanchez, min.76), German Valera (Lucas Cepeda, min.83), Facundo Buonanotte (Thomas Lemar, min.69), Fer Nino (Abiel Osorio, min.69).
-GOLES
0-1, min.50: Facundo Buonanotte, de penalti.
1-1, min.79: Victor Chust (pp).
Gol en propia puerta Victor Chust en el minuto 79 .
-ÁRBITRO
Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alvaro Moreno. Amonestó a Benat Gerenabarrena (min.81), Alex Berenguer (min.81), Yuri Berchiche (min.90+7), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Federico Redondo (min.56), Abiel Osorio (min.75), Ruben Sanchez (min.90+6), por parte de ELCHE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.36: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.
Min.37: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.49: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.
Min.50: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Elche!
-ESTADIO
San Mames (47,287 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Elche
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 10
| 2
|Remates
| 17
| 3
|Pases Totales
| 613
| 318
|Corners
| 7
| 1
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 66%
| 34%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 0
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 141
| 62
|Ataques Peligrosos
| 71
| 10
|Centros
| 28
| 5
|Saques de Banda
| 25
| 11
|Saques de Portería
| 6
| 12
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 15
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|3
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|4
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|28/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Elche
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche
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