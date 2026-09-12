Athletic 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Athletic y el Elche empataron este miércoles 1-1 en San Mamés, en un partido donde los locales dominaron en posesión y remates, pero no lograron concretar sus oportunidades. El encuentro se mantuvo sin goles en la primera mitad, aunque el Athletic reclamó un gol que fue revisado por el VAR sin cambios en la decisión arbitral. La segunda parte comenzó con un penalti a favor del Elche, convertido por Facundo Buonanotte en el minuto 50. A pesar de la ventaja, el Elche no pudo mantener el marcador, y en el minuto 79, un gol en propia puerta de Victor Chust igualó el partido. Nico Williams fue el jugador más participativo en el ataque del Athletic, pero no logró marcar la diferencia en el resultado final.

Con este empate, el Athletic se mantiene en la octava posición con 8 puntos en 5 partidos, mientras que el Elche sigue en la penúltima posición con 3 puntos en 5 encuentros. Aún quedan muchas jornadas por disputar, por lo que ambos equipos deberán mejorar sus resultados para alcanzar sus objetivos en la clasificación. El Barcelona lidera la tabla con 12 puntos y un partido menos, mientras que el Elche necesita sumar victorias para salir de los puestos de descenso. El partido no tuvo expulsiones, y ambos equipos terminaron con 11 jugadores en el campo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Johaneko Louisjean, min.65), Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.65), Benat Gerenabarrena, Robert Navarro (Alex Berenguer, min.72), Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.82).ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Javi Morcillo, Gonzalo Villar (Martim Neto, min.83), Tete Morente (Ruben Sanchez, min.76), German Valera (Lucas Cepeda, min.83), Facundo Buonanotte (Thomas Lemar, min.69), Fer Nino (Abiel Osorio, min.69).

-GOLES

0-1, min.50: Facundo Buonanotte, de penalti.1-1, min.79: Victor Chust (pp).Gol en propia puerta Victor Chust en el minuto 79 .

-ÁRBITRO

Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alvaro Moreno. Amonestó a Benat Gerenabarrena (min.81), Alex Berenguer (min.81), Yuri Berchiche (min.90+7), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Federico Redondo (min.56), Abiel Osorio (min.75), Ruben Sanchez (min.90+6), por parte de ELCHE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.36: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.Min.37: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.49: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.Min.50: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Elche!

-ESTADIO

San Mames (47,287 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Athletic de Bilbao Elche Goles 1 1 Remates Fuera 10 2 Remates 17 3 Pases Totales 613 318 Corners 7 1 Faltas 11 13 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 141 62 Ataques Peligrosos 71 10 Centros 28 5 Saques de Banda 25 11 Saques de Portería 6 12 Tratamientos 3 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 15 Paradas 0 2 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 5 3 Champions Sevilla 10 5 4 Champions Real Madrid 9 4 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 8 Permanencia Athletic Bilbao 7 5 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao 22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad 28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche 23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona 17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche 23/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Elche

Próximos partidos de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 16/09/2026 21:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao 19/09/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Alavés 11/10/2026 15:00 LaLiga Rayo Athletic Bilbao

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