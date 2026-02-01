Athletic 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 1 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Athletic y la Real Sociedad empataron a un gol en un encuentro disputado el lunes 2 de enero de 2026 a las 21:00 horas en San Mamés. Los goleadores fueron Goncalo Guedes, que adelantó a la Real Sociedad en el minuto 37, y Íñigo Ruiz de Galarreta, que empató para el Athletic en el minuto 88. Cabe destacar la expulsión de Brais Méndez, del equipo visitante, en el minuto 83.
El partido se caracterizó por un dominio territorial del Athletic, que realizó más remates y tuvo mayor posesión de balón. El jugador más participativo en ataque fue Íñigo Ruiz de Galarreta, que además anotó el gol del empate.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.79), Adama Boiro; Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Urko Izeta, min.72), Unai Gomez (Robert Navarro, min.63), Nico Williams (Inaki Williams, min.72), Gorka Guruzeta.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Goncalo Guedes (Wesley, min.77), Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.63), Carlos Soler, Pablo Marin (Aihen Munoz, min.85); Luka Sucic (Brais Mendez, min.63), Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.77).
--GOLES.
0-1, min.37: Goncalo Guedes (Sergio Gomez) .
1-1, min.88: Inigo Ruiz de Galarreta (Yuri Berchiche) .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Yuri Berchiche (min.56), Jesus Areso (min.69), Urko Izeta (min.75), Aitor Paredes (min.84), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Igor Zubeldia (min.23), Jon Martin (min.51), y, además expulsó con tarjeta roja Brais Mendez (min.83), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 20
| 8
|Pases Totales
| 421
| 360
|Corners
| 6
| 3
|Faltas
| 14
| 14
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 9
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 163
| 55
|Ataques Peligrosos
| 79
| 22
|Centros
| 44
| 10
|Saques de Banda
| 23
| 21
|Saques de Portería
| 3
| 12
|Tratamientos
| 0
| 6
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 17
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|8
| Permanencia
| Real Sociedad
| 28
| 22
|11
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 25
| 22
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Athletic Bilbao
|24/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Sociedad
|13/01/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/02/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Levante
|15/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Athletic Bilbao
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Elche
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Elche
|14/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Sociedad
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Real Oviedo