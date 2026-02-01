Athletic 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 1 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Athletic y la Real Sociedad empataron a un gol en un encuentro disputado el lunes 2 de enero de 2026 a las 21:00 horas en San Mamés. Los goleadores fueron Goncalo Guedes, que adelantó a la Real Sociedad en el minuto 37, y Íñigo Ruiz de Galarreta, que empató para el Athletic en el minuto 88. Cabe destacar la expulsión de Brais Méndez, del equipo visitante, en el minuto 83.

El partido se caracterizó por un dominio territorial del Athletic, que realizó más remates y tuvo mayor posesión de balón. El jugador más participativo en ataque fue Íñigo Ruiz de Galarreta, que además anotó el gol del empate.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.79), Adama Boiro; Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Urko Izeta, min.72), Unai Gomez (Robert Navarro, min.63), Nico Williams (Inaki Williams, min.72), Gorka Guruzeta.



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Goncalo Guedes (Wesley, min.77), Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.63), Carlos Soler, Pablo Marin (Aihen Munoz, min.85); Luka Sucic (Brais Mendez, min.63), Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.77).



--GOLES.

0-1, min.37: Goncalo Guedes (Sergio Gomez) .

1-1, min.88: Inigo Ruiz de Galarreta (Yuri Berchiche) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Yuri Berchiche (min.56), Jesus Areso (min.69), Urko Izeta (min.75), Aitor Paredes (min.84), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Igor Zubeldia (min.23), Jon Martin (min.51), y, además expulsó con tarjeta roja Brais Mendez (min.83), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Real Sociedad Goles 1 1 Remates Fuera 7 2 Remates 20 8 Pases Totales 421 360 Corners 6 3 Faltas 14 14 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 9 1 Fueras de Juego 3 5 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 163 55 Ataques Peligrosos 79 22 Centros 44 10 Saques de Banda 23 21 Saques de Portería 3 12 Tratamientos 0 6 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 17 Paradas 4 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 8 Permanencia Real Sociedad 28 22 11 Permanencia Athletic Bilbao 25 22 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao 24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad 13/01/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/02/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Levante 15/02/2026 14:00 LaLiga Real Oviedo Athletic Bilbao 22/02/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Elche









-Próximos partidos del Real Sociedad.

