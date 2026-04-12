Athletic 1 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 1 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal se impuso este domingo al Athletic por 1-2 en San Mamés, en un encuentro donde los visitantes aprovecharon sus oportunidades en la primera mitad. Sergi Cardona abrió el marcador en el minuto 26 y Alfon Gonzalez amplió la ventaja al filo del descanso, en el minuto 45+5. A pesar del dominio en posesión y remates por parte del Athletic, que tuvo un 61% de posesión y un total de 17 remates, solo pudo recortar distancias en el minuto 84 gracias a un gol de Gorka Guruzeta. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Nicolás Pepe en el minuto 89 por fuera de juego. Nico Williams fue el jugador más participativo en el ataque del Athletic, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Con esta victoria, el Villarreal se afianza en la tercera posición de LaLiga, mientras que el Athletic se mantiene en la undécima posición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - VILLAREAL 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue (Andoni Gorosabel, min.46), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.66), Mikel Jauregizar, Oihan Sancet (Alex Berenguer, min.66), Nico Williams (Robert Navarro, min.66), Inaki Williams (Nico Serrano, min.82), Gorka Guruzeta.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro (Rafa Marin, min.46), Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.78), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.82), Santi Comesana, Alfon Gonzalez (Nicolas Pepe, min.69); Gerard Moreno, Tani Oluwaseyi (Georges Mikautadze, min.69).
--GOLES.
0-1, min.26: Sergi Cardona (Tani Oluwaseyi) .
0-2, min.45(+5): Alfon Gonzalez.
1-2, min.84: Gorka Guruzeta (Yuri Berchiche) .
Gol anulado a Nicolas Pepe del Villarreal en el minuto 89 .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Javier Iglesias. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.90+1), Andoni Gorosabel (min.90+1), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Pau Navarro (min.19), Santi Comesana (min.75), Tajon Buchanan (min.77), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Athletic Bilbao.
Min.85: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
Min.89: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Villarreal! Nicolás Pepe ha anotado.
Min.90: GOOOOL ANULADO: Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Villarreal es revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
San Mames televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Villareal
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 17
| 11
|Pases Totales
| 552
| 381
|Corners
| 15
| 3
|Faltas
| 15
| 8
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 72
| 52
|Ataques Peligrosos
| 46
| 43
|Centros
| 16
| 4
|Saques de Banda
| 10
| 4
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 17
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|11
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 38
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
|20
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|06/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Athletic Bilbao
|08/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Villarreal
|14/04/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/04/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Osasuna
|25/04/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Athletic Bilbao
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/04/2026 21:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Villarreal
|26/04/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Celta
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Levante