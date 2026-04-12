Athletic 1 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 1 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal se impuso este domingo al Athletic por 1-2 en San Mamés, en un encuentro donde los visitantes aprovecharon sus oportunidades en la primera mitad. Sergi Cardona abrió el marcador en el minuto 26 y Alfon Gonzalez amplió la ventaja al filo del descanso, en el minuto 45+5. A pesar del dominio en posesión y remates por parte del Athletic, que tuvo un 61% de posesión y un total de 17 remates, solo pudo recortar distancias en el minuto 84 gracias a un gol de Gorka Guruzeta. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Nicolás Pepe en el minuto 89 por fuera de juego. Nico Williams fue el jugador más participativo en el ataque del Athletic, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Con esta victoria, el Villarreal se afianza en la tercera posición de LaLiga, mientras que el Athletic se mantiene en la undécima posición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - VILLAREAL 2 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue (Andoni Gorosabel, min.46), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.66), Mikel Jauregizar, Oihan Sancet (Alex Berenguer, min.66), Nico Williams (Robert Navarro, min.66), Inaki Williams (Nico Serrano, min.82), Gorka Guruzeta.



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro (Rafa Marin, min.46), Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.78), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.82), Santi Comesana, Alfon Gonzalez (Nicolas Pepe, min.69); Gerard Moreno, Tani Oluwaseyi (Georges Mikautadze, min.69).



--GOLES.

0-1, min.26: Sergi Cardona (Tani Oluwaseyi) .

0-2, min.45(+5): Alfon Gonzalez.

1-2, min.84: Gorka Guruzeta (Yuri Berchiche) .

Gol anulado a Nicolas Pepe del Villarreal en el minuto 89 .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Javier Iglesias. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.90+1), Andoni Gorosabel (min.90+1), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Pau Navarro (min.19), Santi Comesana (min.75), Tajon Buchanan (min.77), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.85: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Athletic Bilbao.



Min.85: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.



Min.89: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Villarreal! Nicolás Pepe ha anotado.



Min.90: GOOOOL ANULADO: Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Villarreal es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

San Mames televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Villareal Goles 1 2 Remates Fuera 4 3 Remates 17 11 Pases Totales 552 381 Corners 15 3 Faltas 15 8 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 8 2 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 72 52 Ataques Peligrosos 46 43 Centros 16 4 Saques de Banda 10 4 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 17 Paradas 4 4 Contra Golpes 0 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 11 Permanencia Athletic Bilbao 38 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Real Oviedo 27 31 20 Descenso Levante 26 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 06/04/2025 LaLiga Villarreal 0-0 Athletic Bilbao 08/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Villarreal 14/04/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/04/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Osasuna 25/04/2026 21:00 LaLiga Atlético Athletic Bilbao 03/05/2026 19:00 LaLiga Alavés Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Villareal.

