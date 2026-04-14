Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.

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El Atlético de Madrid ha perdido este martes por 1-2 ante el Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, pero se clasifica a la siguiente ronda con un total de goles de 3 a 2 entre el partido de ida y de vuelta. En el Riyadh Air Metropolitano, los visitantes se adelantaron rápidamente en el marcador con un gol de Lamine Yamal en el minuto 4, asistido por Ferran Torres. El propio Torres amplió la ventaja en el minuto 24 tras un pase de Dani Olmo. Sin embargo, el Atlético recortó distancias con un gol de Ademola Lookman en el minuto 31, asistido por Marcos Llorente. El Barcelona, que dominó la posesión con un 62%, vio cómo se le anulaba un gol a Ferran Torres en el minuto 55 por fuera de juego tras revisión del VAR. Además, el equipo visitante se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Eric García en el minuto 79, pero el marcador no se movió más. Ferran Torres fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, contribuyendo con un gol y una asistencia.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - BARCELONA 2 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Alejandro Baena, min.66), Marcos Llorente, Koke (Johnny Cardoso, min.89), Ademola Lookman (Nico Gonzalez, min.66); Antoine Griezmann (Alexander Soerloth, min.76), Julian Alvarez.



BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo (Ronald Araujo, min.89), Eric Garcia, Gerard Martin, Jules Kounde; Pedri, Gavi (Frenkie de Jong, min.81), Lamine Yamal, Dani Olmo (Roony Bardghji, min.89), Fermin Lopez (Marcus Rashford, min.68), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.68).



--GOLES.

0-1, min.4: Lamine Yamal (Ferran Torres) .

0-2, min.24: Ferran Torres (Dani Olmo) .

1-2, min.31: Ademola Lookman (Marcos Llorente) .

Gol anulado a Ferran Torres del Barcelona en el minuto 55 .





--ÁRBITRO.

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Willy Delajod. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Gavi (min.70), y, además expulsó con tarjeta roja Eric Garcia (min.79), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.55: G O O O O A A A L! ¡Gol del Barcelona! Ferran Torres está en la lista de anotadores.



Min.56: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Barcelona.



Min.78: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Barcelona.



Min.57: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para Barcelona es revocado debido a posición adelantada.



Min.79: TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Eric García del Barcelona.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Barcelona Goles 1 2 Remates Fuera 6 3 Remates 15 15 Corners 2 4 Faltas 16 8 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 2 Centros 7 16 Saques de Banda 15 16 Saques de Portería 11 9 Tratamientos 1 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 9 16 Paradas 6 4 Contra Golpes 5 1



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo









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Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/04/2026 19:00 LaLiga Elche Atlético 25/04/2026 21:00 LaLiga Atlético Athletic Bilbao 29/04/2026 21:00 Champions Atlético Sporting CP/Arsenal









-Próximos partidos del Barcelona.

