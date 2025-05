Atlético de Madrid 4 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de mayo de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid demostró su dominio sobre el Betis con un marcador final de 4-1, asegurando así una victoria contundente. A lo largo del partido, el Atlético de Madrid mantuvo la iniciativa, reflejada en sus 20 remates y una posesión del 45%, frente a los 12 remates y el 55% de posesión del Betis. Julian Alvarez destacó por su participación activa en el ataque, contribuyendo con dos goles y una asistencia. A pesar de un gol anulado a Nahuel Molina por fuera de juego, detectado por el VAR en el minuto 86, el Atlético de Madrid mantuvo su ventaja. El uso del VAR jugó un papel crucial en varios momentos del partido, aunque no alteró el resultado final. En el minuto 22, se revisó un posible gol del Atlético de Madrid, y aunque hubo varias revisiones VAR durante el encuentro, la única decisión cambiada fue la anulación del gol de Nahuel Molina. Este partido contribuye significativamente a la posición del Atlético de Madrid en la tabla, asegurando su lugar en la Champions League, mientras que el Betis, a pesar de la derrota, se mantiene en una posición que le permite competir en la Europa League.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 4 - REAL BETIS 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galan; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.80), Rodrigo De Paul (Conor Gallagher, min.70), Koke, Samuel Dias Lino (Angel Correa, min.80); Alexander Soerloth (Antoine Griezmann, min.70), Julian Alvarez (Axel Witsel, min.90+9).



REAL BETIS: Adrian; Aitor Ruibal (Angel Ortiz, min.82), Natan, Nobel Mendy, Romain Perraud; Johnny Cardoso, Sergi Altimira (Isco, min.46), Pablo Fornals, Giovani Lo Celso (William Carvalho, min.82), Abdessamad Ezzalzouli (Antony, min.46), Cedric Bakambu (Juan Hernandez, min.46).



--GOLES.

1-0, min.10: Julian Alvarez.

2-0, min.45(+3): Robin Le Normand (Samuel Dias Lino) .

2-1, min.67: Pablo Fornals (Giovani Lo Celso) .

3-1, min.75: Julian Alvarez (Antoine Griezmann) .

4-1, min.90(+6): Angel Correa (Julian Alvarez) .

Gol anulado a Nahuel Molina del Atlético en el minuto 86 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Antonio Cerezo y Judit Romano, en el VAR: Jesus Gil y Ruben Porras. Amonestó a Nahuel Molina (min.90+3), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Natan (min.89), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.22: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en progreso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.23: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.



Min.45(+4) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.45(+4) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.81: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.81: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.87: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.86: ¡G O O O O A A A L! ¡Atlético de Madrid anota! Nahuel Molina está en la lista de goleadores.



Min.88: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Atlético de Madrid es anulado por fuera de juego.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Real Betis Goles 4 1 Remates Fuera 7 3 Remates 20 12 Pases Totales 473 593 Corners 7 4 Faltas 12 9 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 79 97 Ataques Peligrosos 56 54 Centros 17 13 Saques de Banda 17 12 Saques de Portería 6 10 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 14 Paradas 6 7 Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 37 2 Champions Real Madrid 81 37 3 Champions Atlético 73 37 4 Champions Athletic Bilbao 70 37 5 Champions Villarreal 67 37 6 Europa League Betis 59 37 7 Europa League Celta 52 37 8 Conference League Rayo 51 37 18 Descenso Leganés 37 37 19 Descenso Las Palmas 32 37 20 Descenso Valladolid 16 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 27/10/2024 LaLiga Betis 1-0 Atlético 03/03/2024 LaLiga Atlético 2-1 Betis 20/08/2023 LaLiga Betis 0-0 Atlético 02/04/2023 LaLiga Atlético 1-0 Betis









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad 03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético 24/04/2025 LaLiga Atlético 3-0 Rayo









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna 08/05/2025 ConferenceLeague Fiorentina 2-2 Betis 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/05/2025 17:00 LaLiga Girona Atlético









-Próximos partidos del Betis.