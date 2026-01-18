Atlético de Madrid 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 0 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano ante 61,192 espectadores, el Atlético de Madrid logró una victoria mínima de 1-0 frente al Deportivo Alavés, gracias a un gol de Alexander Soerloth asistido por Pablo Barrios en el minuto 48. El equipo local mostró superioridad en términos de posesión de balón, con un 54% frente al 46% del Alavés, y fue más incisivo en ataque, evidenciado por sus 23 remates en total comparados con los 8 del equipo visitante. Además, el Atlético de Madrid generó más situaciones de peligro con 71 ataques peligrosos contra 35 del Alavés, lo que refleja el dominio del equipo rojiblanco durante el partido. El encuentro también estuvo marcado por las decisiones arbitrales, incluyendo amonestaciones a Johnny Cardoso del Atlético de Madrid y a Pablo Ibanez del Deportivo Alavés, pero sin incidencias del VAR que cambiaran decisiones claves del partido. La actuación de Alexander Soerloth no solo se destacó por el gol decisivo sino también por su participación activa en el frente de ataque, siendo una pieza clave para el desarrollo ofensivo del Atlético. Con este resultado, el Atlético de Madrid se posiciona firmemente en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el Deportivo Alavés se ve amenazado por la zona de descenso, evidenciando la importancia de cada punto en juego a medida que avanza la competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Koke, min.62), Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Robin Le Normand, min.78), Thiago Almada (Alejandro Baena, min.62); Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.62), Alexander Soerloth (Nahuel Molina, min.86).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Antonio Blanco (Aitor Manas, min.81), Carlos Vicente, Jon Guridi (Denis Suarez, min.54), Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.55), Carles Alena (Abderrahman Rebbach, min.69), Antonio Martinez (Lucas Boye, min.55).



--GOLES.

1-0, min.48: Alexander Soerloth (Pablo Barrios) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Javier Iglesias y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Johnny Cardoso (min.27), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Pablo Ibanez (min.6), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (61,192 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Deportivo Alavés Goles 1 0 Remates Fuera 9 6 Remates 23 8 Pases Totales 288 207 Corners 6 6 Faltas 13 5 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 8 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 118 78 Ataques Peligrosos 71 35 Centros 17 18 Saques de Banda 20 16 Saques de Portería 11 9 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 6 15 Paradas 0 4 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético 23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés 21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/01/2026 18:45 Champions Galatasaray Atlético 25/01/2026 14:00 LaLiga Atlético Mallorca 28/01/2026 21:00 Champions Atlético Bodoe/Glimt









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

