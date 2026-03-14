Atlético de Madrid 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 0 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

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En el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 1-0 al Getafe, con un gol tempranero de Nahuel Molina en el minuto 8, marcando la diferencia en el marcador. La expulsión de Abdelkabir Abqar del Getafe en el minuto 55, tras una revisión del VAR que cambió la decisión original del árbitro, marcó un punto de inflexión en el juego, dejando al equipo visitante con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo. Este hecho fue crucial, ya que el Atlético de Madrid mantuvo su ventaja y controló el ritmo del partido, evidenciado por su dominio en la posesión del balón con un 66% frente al 34% del Getafe y una mayor cantidad de remates. El equipo local mostró su superioridad a través de una intensa actividad ofensiva, liderada por Nahuel Molina, quien no solo anotó el único gol del partido sino que también fue una pieza clave en el ataque. La actuación del Atlético de Madrid se reflejó en las estadísticas, con un total de 16 remates y 10 córners, frente a los 7 remates y 3 córners del Getafe. A pesar de la expulsión de Abqar, el Getafe luchó por equilibrar el encuentro, pero el Atlético supo mantener su ventaja, asegurando los tres puntos y fortaleciendo su posición en la tabla con 57 puntos tras 28 jornadas, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marc Pubill (Giuliano Simeone, min.66), Jose Gimenez, Clement Lenglet; Nahuel Molina, Obed Vargas (Marcos Llorente, min.73), Koke, Thiago Almada (Ademola Lookman, min.66), Nico Gonzalez, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.73), Alexander Soerloth (Julian Alvarez, min.66).



GETAFE: David Soria; Kiko (Veljko Birmancevic, min.46), Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte (Diego Rico, min.83), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla (Javier Munoz, min.90+2), Djene, Mauro Arambarri (Mario Martin, min.74); Luis Vazquez (Adrian Liso, min.74), Martin Satriano.



--GOLES.

1-0, min.8: Nahuel Molina.

Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 61 .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Juan Luis Pulido y Alejandro Muniz. Amonestó a Alexander Soerloth (min.55), Obed Vargas (min.68), Nahuel Molina (min.90+8), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Zaid Abner Romero (min.60), Adrian Liso (min.77), Martin Satriano (min.90+10), y, además expulsó con tarjeta roja Abdelkabir Abqar (min.55), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.53: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Getafe.



Min.55: TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Abdelkabir Abqar del Getafe.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (58,893 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Getafe Goles 1 0 Remates Fuera 9 3 Remates 16 7 Pases Totales 553 279 Corners 10 3 Faltas 12 10 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 1 4 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 0 Ataques 105 98 Ataques Peligrosos 51 37 Centros 10 8 Saques de Banda 15 25 Saques de Portería 3 13 Tratamientos 3 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 13 Paradas 3 3 Contra Golpes 4 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 9 Permanencia Getafe 35 28 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 18 27



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 09/03/2025 LaLiga Getafe 2-1 Atlético 15/12/2024 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 15/05/2024 LaLiga Getafe 0-3 Atlético









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/03/2026 21:00 Champions Tottenham Hotspur Atlético 22/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Atlético 05/04/2026 19:00 LaLiga Atlético Barcelona









-Próximos partidos del Getafe.

