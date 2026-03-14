Atlético de Madrid 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 0 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 1-0 al Getafe, con un gol tempranero de Nahuel Molina en el minuto 8, marcando la diferencia en el marcador. La expulsión de Abdelkabir Abqar del Getafe en el minuto 55, tras una revisión del VAR que cambió la decisión original del árbitro, marcó un punto de inflexión en el juego, dejando al equipo visitante con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo. Este hecho fue crucial, ya que el Atlético de Madrid mantuvo su ventaja y controló el ritmo del partido, evidenciado por su dominio en la posesión del balón con un 66% frente al 34% del Getafe y una mayor cantidad de remates.
El equipo local mostró su superioridad a través de una intensa actividad ofensiva, liderada por Nahuel Molina, quien no solo anotó el único gol del partido sino que también fue una pieza clave en el ataque. La actuación del Atlético de Madrid se reflejó en las estadísticas, con un total de 16 remates y 10 córners, frente a los 7 remates y 3 córners del Getafe. A pesar de la expulsión de Abqar, el Getafe luchó por equilibrar el encuentro, pero el Atlético supo mantener su ventaja, asegurando los tres puntos y fortaleciendo su posición en la tabla con 57 puntos tras 28 jornadas, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marc Pubill (Giuliano Simeone, min.66), Jose Gimenez, Clement Lenglet; Nahuel Molina, Obed Vargas (Marcos Llorente, min.73), Koke, Thiago Almada (Ademola Lookman, min.66), Nico Gonzalez, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.73), Alexander Soerloth (Julian Alvarez, min.66).
GETAFE: David Soria; Kiko (Veljko Birmancevic, min.46), Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte (Diego Rico, min.83), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla (Javier Munoz, min.90+2), Djene, Mauro Arambarri (Mario Martin, min.74); Luis Vazquez (Adrian Liso, min.74), Martin Satriano.
--GOLES.
1-0, min.8: Nahuel Molina.
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 61 .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Juan Luis Pulido y Alejandro Muniz. Amonestó a Alexander Soerloth (min.55), Obed Vargas (min.68), Nahuel Molina (min.90+8), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Zaid Abner Romero (min.60), Adrian Liso (min.77), Martin Satriano (min.90+10), y, además expulsó con tarjeta roja Abdelkabir Abqar (min.55), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.53: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Getafe.
Min.55: TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Abdelkabir Abqar del Getafe.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (58,893 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Getafe
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 3
|Remates
| 16
| 7
|Pases Totales
| 553
| 279
|Corners
| 10
| 3
|Faltas
| 12
| 10
|Posesión
| 66%
| 34%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 105
| 98
|Ataques Peligrosos
| 51
| 37
|Centros
| 10
| 8
|Saques de Banda
| 15
| 25
|Saques de Portería
| 3
| 13
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 13
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|9
| Permanencia
| Getafe
| 35
| 28
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 18
| 27
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Atlético
|15/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|15/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|24/02/2026
| Champions
| Atlético
| 4-1
| Brujas
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/03/2026 21:00
| Champions
| Tottenham Hotspur
| Atlético
|22/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Atlético
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Barcelona
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/03/2026 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Getafe
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Athletic Bilbao
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Getafe