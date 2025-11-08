Atlético de Madrid 3 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - LEVANTE 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri (Nahuel Molina, min.79); Giuliano Simeone (Nico Gonzalez, min.73), Pablo Barrios (Antoine Griezmann, min.61), Koke, Alejandro Baena (Conor Gallagher, min.79); Julian Alvarez, Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.61).
LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez (Alan Matturro, min.86), Jeremy Toljan (Victor Garcia, min.86), Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal (Oriol Rey, min.85), Matias Moreno; Carlos Alvarez, Roger Brugue (Jose Luis Morales, min.74), Kervin Arriaga, Jon Olasagasti (Goduine Koyalipou, min.74), Etta Eyong.
--GOLES.
1-0, min.12: Adrian De La Fuente (pp).
1-1, min.21: Manuel Sanchez (Jon Olasagasti) .
2-1, min.61: Antoine Griezmann (Marcos Llorente) .
3-1, min.80: Antoine Griezmann.
Gol anulado a Carlos Alvarez del Levante en el minuto 90 (+1).
Gol en propia puerta Adrian De La Fuente en el minuto 12 .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Sesma. Amonestó a Nahuel Molina (min.84), Marcos Llorente (min.87), Jose Gimenez (min.90), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Jon Olasagasti (min.40), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+1) : ¡G O O O O O L! ¡Levante marca! Carlos Alvarez está en la lista de anotadores.
Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Levante.
Min.90(+4) : ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Levante es anulado debido a fuera de juego.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (60.119 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Levante
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 2
|Remates
| 25
| 6
|Pases Totales
| 628
| 212
|Corners
| 21
| 4
|Faltas
| 5
| 6
|Posesión
| 74%
| 26%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 107
| 73
|Ataques Peligrosos
| 96
| 28
|Centros
| 51
| 12
|Saques de Banda
| 26
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 13
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 6
|Paradas
| 2
| 9
|Contra Golpes
| 2
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|3
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|17
| Permanencia
| Levante
| 9
| 12
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|04/11/2025
| Champions
| Atlético
| 3-1
| Union St.Gilloise
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Atlético
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Atlético
| Inter
|29/11/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/11/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Levante
|29/11/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Athletic Bilbao
|08/12/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Levante