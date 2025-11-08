Atlético de Madrid 3 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 3 - 1 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Atlético de Madrid 3 - 1 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 8 noviembre 2025 23:05

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - LEVANTE 1 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri (Nahuel Molina, min.79); Giuliano Simeone (Nico Gonzalez, min.73), Pablo Barrios (Antoine Griezmann, min.61), Koke, Alejandro Baena (Conor Gallagher, min.79); Julian Alvarez, Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.61).

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez (Alan Matturro, min.86), Jeremy Toljan (Victor Garcia, min.86), Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal (Oriol Rey, min.85), Matias Moreno; Carlos Alvarez, Roger Brugue (Jose Luis Morales, min.74), Kervin Arriaga, Jon Olasagasti (Goduine Koyalipou, min.74), Etta Eyong.

--GOLES.
1-0, min.12: Adrian De La Fuente (pp).
1-1, min.21: Manuel Sanchez (Jon Olasagasti) .
2-1, min.61: Antoine Griezmann (Marcos Llorente) .
3-1, min.80: Antoine Griezmann.
Gol anulado a Carlos Alvarez del Levante en el minuto 90 (+1).
Gol en propia puerta Adrian De La Fuente en el minuto 12 .


--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Sesma. Amonestó a Nahuel Molina (min.84), Marcos Llorente (min.87), Jose Gimenez (min.90), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Jon Olasagasti (min.40), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+1) : ¡G O O O O O L! ¡Levante marca! Carlos Alvarez está en la lista de anotadores.

Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Levante.

Min.90(+4) : ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Levante es anulado debido a fuera de juego.


--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (60.119 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Atlético de Madrid Levante
Goles 3 1
Remates Fuera 9 2
Remates 25 6
Pases Totales 628 212
Corners 21 4
Faltas 5 6
Posesión 74% 26%
Tiros Bloqueados 5 1
Fueras de Juego 1 4
Tarjetas Amarillas 3 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 107 73
Ataques Peligrosos 96 28
Centros 51 12
Saques de Banda 26 14
Saques de Portería 4 13
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 6
Paradas 2 9
Contra Golpes 2 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 30 11
2 Champions Villarreal 26 12
3 Champions Barcelona 25 11
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 19 11
6 Conference League Espanyol 18 12
17 Permanencia Levante 9 12
18 Descenso Mallorca 9 11
19 Descenso Valencia 9 11
20 Descenso Real Oviedo 8 11



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/11/2025 18:30 LaLiga Getafe Atlético
26/11/2025 21:00 Champions Atlético Inter
29/11/2025 21:00 LaLiga Atlético Real Oviedo




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/11/2025 21:00 LaLiga Valencia Levante
29/11/2025 18:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao
08/12/2025 21:00 LaLiga Osasuna Levante


Contador

Contenido patrocinado