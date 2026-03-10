Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham Hotspur | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham Hotspur: resumen y estadísticas del partido de la jornada -33 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid dominó al Tottenham Hotspur con un marcador final de 5-2, dejando clara su superioridad desde el inicio. La primera mitad fue especialmente prolífica para los locales, quienes se adelantaron con goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julian Alvarez y Robin Le Normand, mientras que el Tottenham logró descontar gracias a Pedro Porro. La posesión del balón y el número de remates reflejaron el control del Atlético sobre el juego, manteniendo un 54% de posesión y realizando 12 remates, en contraste con los 11 intentos del Tottenham.
En la segunda mitad, Julian Alvarez volvió a marcar para el Atlético, consolidando la victoria de su equipo antes de que Dominic Solanke recortara distancias para el Tottenham. A pesar de los esfuerzos del equipo visitante por remontar, las tarjetas amarillas recibidas por Djed Spence, Richarlison, Archie Gray, Kevin Danso y Cristian Romero reflejaron los desafíos enfrentados en el campo. No hubo intervenciones significativas del VAR que alteraran decisiones cruciales del árbitro, permitiendo que el juego fluyera y culminara con un triunfo contundente del Atlético de Madrid, que ahora se prepara para el partido de vuelta con una ventaja significativa.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 5 - TOTTENHAM HOTSPUR 2 (4-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente (Alexander Soerloth, min.69), Johnny Cardoso, Ademola Lookman (Pablo Barrios, min.69); Antoine Griezmann (Koke, min.81), Julian Alvarez (Nico Gonzalez, min.73).
TOTTENHAM HOTSPUR: Antonin Kinsky (Guglielmo Vicario, min.17); Kevin Danso, Cristian Romero, Micky van de Ven; Pedro Porro, Archie Gray, Pape Sarr, Djed Spence (Xavi Simons, min.83); Randal Kolo Muani (Dominic Solanke, min.46), Richarlison (Joao Palhinha, min.68), Mathys Tel (Conor Gallagher, min.46).
--GOLES.
1-0, min.6: Marcos Llorente (Julian Alvarez) .
2-0, min.14: Antoine Griezmann.
3-0, min.15: Julian Alvarez.
4-0, min.22: Robin Le Normand (Antoine Griezmann) .
4-1, min.26: Pedro Porro (Richarlison) .
5-1, min.55: Julian Alvarez (Antoine Griezmann) .
5-2, min.76: Dominic Solanke (Pedro Porro) .
--ÁRBITRO.
Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Patrick Inia y Rogier Honig, en el VAR: Pol van Boekel y Rob Dieperink. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Djed Spence (min.4), Richarlison (min.60), Archie Gray (min.62), Kevin Danso (min.80), Cristian Romero (min.85), por parte del TOTTENHAM HOTSPUR.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Tottenham Hotspur
|Goles
| 5
| 2
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 12
| 11
|Pases Totales
| 497
| 370
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 15
| 12
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 2
|Ataques
| 81
| 95
|Ataques Peligrosos
| 38
| 21
|Centros
| 9
| 10
|Saques de Banda
| 16
| 20
|Saques de Portería
| 9
| 3
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 15
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 1
