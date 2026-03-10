Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham Hotspur | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham Hotspur: resumen y estadísticas del partido de la jornada -33 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid dominó al Tottenham Hotspur con un marcador final de 5-2, dejando clara su superioridad desde el inicio. La primera mitad fue especialmente prolífica para los locales, quienes se adelantaron con goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julian Alvarez y Robin Le Normand, mientras que el Tottenham logró descontar gracias a Pedro Porro. La posesión del balón y el número de remates reflejaron el control del Atlético sobre el juego, manteniendo un 54% de posesión y realizando 12 remates, en contraste con los 11 intentos del Tottenham. En la segunda mitad, Julian Alvarez volvió a marcar para el Atlético, consolidando la victoria de su equipo antes de que Dominic Solanke recortara distancias para el Tottenham. A pesar de los esfuerzos del equipo visitante por remontar, las tarjetas amarillas recibidas por Djed Spence, Richarlison, Archie Gray, Kevin Danso y Cristian Romero reflejaron los desafíos enfrentados en el campo. No hubo intervenciones significativas del VAR que alteraran decisiones cruciales del árbitro, permitiendo que el juego fluyera y culminara con un triunfo contundente del Atlético de Madrid, que ahora se prepara para el partido de vuelta con una ventaja significativa.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 5 - TOTTENHAM HOTSPUR 2 (4-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente (Alexander Soerloth, min.69), Johnny Cardoso, Ademola Lookman (Pablo Barrios, min.69); Antoine Griezmann (Koke, min.81), Julian Alvarez (Nico Gonzalez, min.73).



TOTTENHAM HOTSPUR: Antonin Kinsky (Guglielmo Vicario, min.17); Kevin Danso, Cristian Romero, Micky van de Ven; Pedro Porro, Archie Gray, Pape Sarr, Djed Spence (Xavi Simons, min.83); Randal Kolo Muani (Dominic Solanke, min.46), Richarlison (Joao Palhinha, min.68), Mathys Tel (Conor Gallagher, min.46).



--GOLES.

1-0, min.6: Marcos Llorente (Julian Alvarez) .

2-0, min.14: Antoine Griezmann.

3-0, min.15: Julian Alvarez.

4-0, min.22: Robin Le Normand (Antoine Griezmann) .

4-1, min.26: Pedro Porro (Richarlison) .

5-1, min.55: Julian Alvarez (Antoine Griezmann) .

5-2, min.76: Dominic Solanke (Pedro Porro) .





--ÁRBITRO.

Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Patrick Inia y Rogier Honig, en el VAR: Pol van Boekel y Rob Dieperink. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Djed Spence (min.4), Richarlison (min.60), Archie Gray (min.62), Kevin Danso (min.80), Cristian Romero (min.85), por parte del TOTTENHAM HOTSPUR.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Tottenham Hotspur Goles 5 2 Remates Fuera 1 5 Remates 12 11 Pases Totales 497 370 Corners 4 2 Faltas 15 12 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 2 Ataques 81 95 Ataques Peligrosos 38 21 Centros 9 10 Saques de Banda 16 20 Saques de Portería 9 3 Tratamientos 0 4 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 13 15 Paradas 3 3 Contra Golpes 2 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 28/01/2026 Champions Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur 20/01/2026 Champions Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund 09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague 26/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham Hotspur









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/03/2026 16:15 LaLiga Atlético Getafe 18/03/2026 21:00 Champions Tottenham Hotspur Atlético 22/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Atlético









-Próximos partidos del Tottenham Hotspur.

