Atlético de Madrid 2 - 0 Viking: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Atlético de Madrid ha ganado este miércoles por 2-0 al Viking en el partido de la Champions, destacando su efectividad en los primeros minutos del encuentro. En el Riyadh Air Metropolitano, el equipo local se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol de Alexander Soerloth en el minuto 19, seguido por otro tanto de Julian Alvarez en el minuto 24. A pesar de que el Viking tuvo más posesión de balón, los colchoneros fueron más efectivos en sus remates, con un total de 21 disparos frente a 9 del conjunto noruego. Un momento clave del partido fue la intervención del VAR en el minuto 61, que anuló un penalti inicialmente señalado a favor del Atlético. En los minutos finales, Henrik Falchener del Viking fue expulsado con tarjeta roja en el tiempo de descuento, aunque el marcador no se alteró tras esta expulsión.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - VIKING 0 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente; Kang-In Lee (Jonathan David, min.57), Koke (Morten Hjulmand, min.68), Alejandro Baena (Pablo Barrios, min.46), Johnny Cardoso; Alexander Soerloth (Rodrigo Mendoza, min.71), Julian Alvarez (Giuliano Simeone, min.57).
VIKING: Lubomir Belko; Gianni Stensness, Henrik Falchener, Herman Haugen (Niklas Fuglestad, min.76), Henrik Heggheim (Vetle Auklend, min.57); Tobias Moi (Amin Cosic, min.76), Kristoffer Askildsen (Joe Bell, min.82), Simen Kvia-Egeskog (Peter Christiansen, min.57); Zlatko Tripic, Erik Botheim, Henrik Roervik Bjoerdal.
-GOLES
1-0, min.19: Alexander Soerloth (Alejandro Grimaldo) .
2-0, min.24: Julian Alvarez.
Penalty pitado a favor de Atlético anulado, que había cometido Peter Christiansen en el minuto 61 .
-ÁRBITRO
Erik Lambrechts, asistido en las bandas por Jo de Weirdt y Kevin Monteny, en el VAR: Bram Van Driessche y Jan Boterberg. por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Gianni Stensness (min.46), y, además expulsó con tarjeta roja Henrik Falchener (min.90+1), por parte de VIKING.
-INCIDENCIAS VAR
Min.61: ¡PENALTI! - Peter Christiansen (Viking) comete penalti sobre Johnny Cardoso.
Min.90(+3) : REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.61: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Atlético Madrid.
Min.62: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Atlético Madrid!
Min.90(+3) : VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Viking.
-ESTADIO
Riyadh Air Metropolitano
Estadísticas del partido
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Viking
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 7
|Remates
| 21
| 9
|Pases Totales
| 564
| 592
|Corners
| 6
| 1
|Faltas
| 6
| 9
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 89
| 142
|Ataques Peligrosos
| 47
| 45
|Centros
| 16
| 14
|Saques de Banda
| 9
| 6
|Saques de Portería
| 9
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 8
|Paradas
| 1
| 8
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 13
| 5
|3
| Como
| 12
| 5
|4
| Barcelona
| 12
| 5
|5
| Liverpool
| 12
| 5
|6
| Real Betis
| 12
| 5
|7
| Arsenal
| 11
| 5
|8
| Manchester City
| 10
| 5
|9
| Sporting CP
| 10
| 5
|10
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|11
| Aston Villa
| 9
| 5
|12
| Inter
| 9
| 5
|13
| Club Brugge
| 9
| 5
|14
| Galatasaray
| 9
| 5
|15
| Bayern Munich
| 8
| 5
|16
| Fenerbahce
| 8
| 5
|17
| VfB Stuttgart
| 7
| 5
|18
| Atlético de Madrid
| 7
| 5
|19
| Manchester United
| 7
| 5
|20
| Bodo/Glimt
| 7
| 5
|21
| LASK
| 6
| 5
|22
| Oporto
| 6
| 5
|23
| Leipzig
| 6
| 5
|24
| Villareal
| 6
| 5
|25
| Roma
| 5
| 5
|26
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 5
|27
| Viking
| 4
| 5
|28
| Napoles
| 4
| 5
|29
| Lille
| 4
| 5
|30
| PSV Eindhoven
| 4
| 5
|31
| AEK Athenas
| 3
| 5
|32
| Feyenoord
| 3
| 5
|33
| Sabah
| 3
| 5
|34
| Lens
| 3
| 5
|35
| Slavia Prague
| 1
| 5
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 5
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| Viking
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| 0-2
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| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
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| Atlético
| 2-0
| Viking
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| Champions
| Viking
| 4-1
| Sabah FK
|21/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 3-1
| Viking
|13/10/2026
| Champions
| Viking
| 3-3
| Bayern Munich
|09/09/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 3-1
| Viking
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