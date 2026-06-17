Austria 3 - 1 Jordania | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Austria 3 - 1 Jordania: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Austria ha ganado este miércoles por 3-1 a Jordania en el Levi's Stadium, en un partido donde los europeos llevaron la iniciativa con una posesión del 63% y un mayor número de pases. Romano Schmid abrió el marcador para los austríacos en el minuto 20, pero Ali Iyad Olwan igualó para Jordania al inicio del segundo tiempo. Un gol en propia puerta de Yazan Abu Al-Arab en el minuto 76 devolvió la ventaja a Austria. Marko Arnautovic, quien fue uno de los jugadores más participativos en ataque, tuvo un gol anulado en el minuto 67 tras revisión del VAR, pero finalmente selló la victoria con un penalti en el minuto 90+12, también confirmado por el VAR.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: AUSTRIA 3 - JORDANIA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (Kevin Danso, min.59), Phillipp Mwene (Paul Wanner, min.59); Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka, min.59), Romano Schmid (Patrick Wimmer, min.83), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Sasa Kalajdzic (Marko Arnautovic, min.46).



JORDANIA: Yazeed Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad (Mahmoud Al Mardi, min.81), Abdallah Nasib (Saed Al-Rosan, min.81), Yazan Abu Al-Arab, Mo Abualnadi (Saleem Obaid, min.72), Mohannad Abu Taha; Odeh Fakhouri (Ali Al-Azaizeh, min.88), Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Ali Iyad Olwan, Mousa Tamari (Mohammad Al-Daoud, min.88).



--GOLES.

1-0, min.20: Romano Schmid (Xaver Schlager) .

1-1, min.50: Ali Iyad Olwan (Noor Al-Rawabdeh) .

2-1, min.76: Yazan Abu Al-Arab (pp).

3-1, min.90(+12): Marko Arnautovic, de penalti.

Gol anulado a Marko Arnautovic del Austria en el minuto 67 .

Gol en propia puerta Yazan Abu Al-Arab en el minuto 76 .





--ÁRBITRO.

Dahane Beida, asistido en las bandas por Jerson Emiliano Dos Santos y Elvis Noupue, en el VAR: Mahmoud Ashour y Nicolas Gallo. Amonestó a Marcel Sabitzer (min.77), por parte de AUSTRIA. por parte de JORDANIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.67: ¡G O O O O O O O L de Austria! Marca Marko Arnautovic.



Min.68: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Austria.



Min.71: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Austria por una falta previa.



Min.90(+9) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Austria.



Min.90(+12) : Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Austria.





--ESTADIO.

Levi's Stadium (68.527 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Austria Jordania Goles 3 1 Remates Fuera 5 4 Remates 11 11 Pases Totales 586 344 Corners 4 3 Faltas 12 7 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 132 86 Ataques Peligrosos 55 45 Centros 22 17 Saques de Banda 21 19 Saques de Portería 3 10 Tratamientos 3 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 15 Paradas 3 1 Contra Golpes 0 1



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 3 1 2 Clasificado Austria 3 1 3 Tercero ¿? Jordania 0 1 4 Eliminado Argelia 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan









-Últimos Resultados de Austria.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan









-Últimos Resultados de Jordania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan









-Próximos partidos de Austria.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/06/2026 19:00 World Cup Grp. J Argentina Austria 28/06/2026 04:00 World Cup Grp. J Algeria Austria









-Próximos partidos de Jordania.

