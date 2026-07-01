Barbora Krejcikova 2 - 1 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Barbora Krejcikova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 4-6, 7-5, 6-4 en 2 horas y 46 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de Krejcikova en tres ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el segundo set, Krejcikova rompió el servicio de Andreeva dos veces y salvó un punto de quiebre para llevarse el set 7-5. En el tercer set, Krejcikova logró dos quiebres de servicio cruciales, asegurando la victoria con un 6-4. Krejcikova tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio y logró 9 aces durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



