Barcelona 3 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 2 de diciembre de 2025.
En el enfrentamiento disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona se impuso por 3-1 ante el Atlético de Madrid, en un partido marcado por la revisión del VAR que validó un gol para el Atlético de Madrid en el minuto 20 y mantuvo la decisión de un penalti a favor del Barcelona en el minuto 36, aunque el lanzamiento de Robert Lewandowski fue fallado. Los goles del equipo local fueron obra de Raphinha en el minuto 26, asistido por Pedri, Dani Olmo en el minuto 65, y Ferran Torres en el tiempo añadido del segundo tiempo, sellando el marcador final. Por parte del Atlético de Madrid, Alejandro Baena marcó tras asistencia de Nahuel Molina, pero no fue suficiente para evitar la derrota.
El Barcelona dominó la posesión del balón con un 58% y generó más oportunidades de gol con 19 remates, frente a los 7 del Atlético de Madrid, reflejando su superioridad en el campo. Este resultado permite al Barcelona mantenerse en la cima de la clasificación con 37 puntos, aumentando su ventaja sobre el Atlético de Madrid, que se queda con 31 puntos y en la cuarta posición, aún en zona de clasificación para la Champions. La actuación del VAR fue crucial en momentos clave del partido, confirmando el gol del Atlético y manteniendo la decisión de un penalti para el Barcelona, aunque este último no alteró el resultado final debido al fallo en el lanzamiento.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 3 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal (Andreas Christensen, min.88), Dani Olmo (Ferran Torres, min.67), Raphinha (Marc Casado, min.74), Eric Garcia, Pedri (Dro Fernandez, min.74), Robert Lewandowski (Marcus Rashford, min.67).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, David Hancko; Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Koke, min.14), Alejandro Baena (Thiago Almada, min.62), Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.62); Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.46), Julian Alvarez.
--GOLES.
0-1, min.20: Alejandro Baena (Nahuel Molina) .
1-1, min.26: Raphinha (Pedri) .
2-1, min.65: Dani Olmo.
3-1, min.90(+6): Ferran Torres (Alejandro Balde) .
Penalty fallado por Robert Lewandowski del Barcelona en el minuto 36 .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Gerard Martin (min.45+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Alejandro Baena (min.41), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.20: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.
Min.36: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Barcelona.
Min.36: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Barcelona!
Min.45(+3) :
VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Barcelona.
Min.45(+4) : REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.90(+7) : ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.
Min.20: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Atlético de Madrid.
Min.90(+8) : META PERMANECE VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Barcelona permanece válido.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Atlético de Madrid
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 4
|Remates
| 19
| 7
|Pases Totales
| 327
| 129
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 12
| 9
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 62
| 40
|Ataques Peligrosos
| 40
| 13
|Centros
| 12
| 18
|Saques de Banda
| 14
| 22
|Saques de Portería
| 4
| 14
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 13
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|3
| Champions
| Villarreal
| 32
| 14
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|16/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-4
| Barcelona
|21/12/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Atlético
|17/03/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-3
| Barcelona
|03/12/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|25/11/2025
| Champions
| Chelsea
| 3-0
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|26/11/2025
| Champions
| Atlético
| 2-1
| Inter
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/12/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Barcelona
|09/12/2025 21:00
| Champions
| Barcelona
| Eintracht Frankfurt
|13/12/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Osasuna
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Atlético
|09/12/2025 21:00
| Champions
| PSV Eindhoven
| Atlético
|13/12/2025 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Valencia