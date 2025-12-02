Barcelona 3 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 2 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona se impuso por 3-1 ante el Atlético de Madrid, en un partido marcado por la revisión del VAR que validó un gol para el Atlético de Madrid en el minuto 20 y mantuvo la decisión de un penalti a favor del Barcelona en el minuto 36, aunque el lanzamiento de Robert Lewandowski fue fallado. Los goles del equipo local fueron obra de Raphinha en el minuto 26, asistido por Pedri, Dani Olmo en el minuto 65, y Ferran Torres en el tiempo añadido del segundo tiempo, sellando el marcador final. Por parte del Atlético de Madrid, Alejandro Baena marcó tras asistencia de Nahuel Molina, pero no fue suficiente para evitar la derrota. El Barcelona dominó la posesión del balón con un 58% y generó más oportunidades de gol con 19 remates, frente a los 7 del Atlético de Madrid, reflejando su superioridad en el campo. Este resultado permite al Barcelona mantenerse en la cima de la clasificación con 37 puntos, aumentando su ventaja sobre el Atlético de Madrid, que se queda con 31 puntos y en la cuarta posición, aún en zona de clasificación para la Champions. La actuación del VAR fue crucial en momentos clave del partido, confirmando el gol del Atlético y manteniendo la decisión de un penalti para el Barcelona, aunque este último no alteró el resultado final debido al fallo en el lanzamiento.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Lamine Yamal (Andreas Christensen, min.88), Dani Olmo (Ferran Torres, min.67), Raphinha (Marc Casado, min.74), Eric Garcia, Pedri (Dro Fernandez, min.74), Robert Lewandowski (Marcus Rashford, min.67).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, David Hancko; Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Koke, min.14), Alejandro Baena (Thiago Almada, min.62), Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.62); Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.46), Julian Alvarez.



--GOLES.

0-1, min.20: Alejandro Baena (Nahuel Molina) .

1-1, min.26: Raphinha (Pedri) .

2-1, min.65: Dani Olmo.

3-1, min.90(+6): Ferran Torres (Alejandro Balde) .

Penalty fallado por Robert Lewandowski del Barcelona en el minuto 36 .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Gerard Martin (min.45+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Alejandro Baena (min.41), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.20: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.36: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Barcelona.



Min.36: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Barcelona!



Min.45(+3) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Barcelona.



Min.45(+4) : REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.90(+7) : ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.20: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Atlético de Madrid.



Min.90(+8) : META PERMANECE VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Barcelona permanece válido.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Atlético de Madrid Goles 3 1 Remates Fuera 9 4 Remates 19 7 Pases Totales 327 129 Corners 5 4 Faltas 12 9 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 1 4 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 62 40 Ataques Peligrosos 40 13 Centros 12 18 Saques de Banda 14 22 Saques de Portería 4 14 Tratamientos 3 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 13 Paradas 1 3 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 33 14 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 14 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona 21/12/2024 LaLiga Barcelona 1-2 Atlético 17/03/2024 LaLiga Atlético 0-3 Barcelona 03/12/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Atlético









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo 26/11/2025 Champions Atlético 2-1 Inter 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/12/2025 18:30 LaLiga Betis Barcelona 09/12/2025 21:00 Champions Barcelona Eintracht Frankfurt 13/12/2025 18:30 LaLiga Barcelona Osasuna









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

